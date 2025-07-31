Стане електромобілем: нову Skoda Octavia показали на перших фото і відео

Нова Skoda Octavia вийде на ринок в 2027 році та стане електрокаром. Перші офіційні зображення авто в кузові універсал уже з’явилися.

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На тизерах опублікували передсерійний концепт Skoda Vision O, який презентують у вересні на автошоу в Мюнхені. Зображення і відео опублікували на офіційному сайті чеського автовиробника.

Концепт присвятили до 130-річчя Skoda. На тизерах видно, що дизайн універсала витриманий у новому стилі Modern Solid. Авто вирізняється гранчастим дизайном і має тоненькі світлодіодні фари та ліхтарі. Заднє скло має збільшений кут нахилу та прикрите великим спойлером.

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Поки інформації про Skoda Octavia 2027 не дуже багато. Відомо, що модель буде збудована на новій модульній платформі SSP. Її особливість у тому, що акумуляторна батарея стане частиною силового каркасу кузова, що збільшить жорсткість конструкції та зменшить вагу.

Нова Skoda Octavia отримає електричні версії Фото: Skoda

Запас ходу Skoda Octavia може перевищити 600 км. Водночас, у лінійці залишаться двигуни внутрішнього згоряння. Аби відповідати новим суворішим еконормам Євро-7, їх доповнять "м’якими" гібридними та плагін-гібридними установками.

Між іншим, нещодавно випустили на ринок електричний фургон-кросовер Skoda із запасом ходу понад 500 км.

Також Фокус писав про стильний електрифікований універсал від Huawei із запасом ходу 1300 км.