Skoda випустила незвичний електричний фургон-кросовер із запасом ходу понад 500 км (фото)

Електромобіль Skoda Enyaq 2025 отримав комерційну модифікацію Cargo. Кросовер перетворили на вантажний фургон.

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Новий Skoda Enyaq Cargo уже почали продавати у Великій Британії за ціною від 46 125 фунтів стерлінгів ($62 200). Про це повідомляється на офіційному сайті чеського автовиробника.

Запас ходу електрокара сягає 578 км Фото: Skoda

Фургон Skoda Enyaq Cargo створили разом із британською компанією Strong Plastic Products Ltd. Уже виготовлено першу пробну партію із 70 електрокарів, які використовуватиме енергетична компанія із Великої Британії.

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Зовні новий Skoda Enyaq Cargo майже не відрізняється від стандартного електрокросовера, хіба замість задніх вікон встановили пластикові заглушки.

На місці задніх крісел обладнали вантажний відсік Фото: Skoda

У салоні Skoda Enyaq прибрали задні сидіння та обладнали вантажний відсік об’ємом 1700 л. Доступ у нього відбувається через бокові або задні двері. Усередині є органайзер для вантажів та гаки для їх фіксації, а від водійського місця багажник відділений перегородкою.

За передніми сидіннями встановили перегородку Фото: Skoda

Електромобіль Skoda Enyaq Cargo пропонують у версіях потужністю 286 к. с. із переднім або повним приводом. У першому випадку запас ходу складає 578 км, у другому – 534 км.

Між іншим, нещодавно на європейський ринок вийшов корейський електричний кросовер-фургон.

Також Фокус писав, що новий електрокросовер Skoda став автомобілем року.