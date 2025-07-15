Skoda выпустила необычный электрический фургон-кроссовер с запасом хода более 500 км (фото)
Электромобиль Skoda Enyaq 2025 получил коммерческую модификацию Cargo. Кроссовер превратили в грузовой фургон.
Новый Skoda Enyaq Cargo уже начали продавать в Великобритании по цене от 46 125 фунтов стерлингов ($62 200). Об этом сообщается на официальном сайте чешского автопроизводителя.
Фургон Skoda Enyaq Cargo создали вместе с британской компанией Strong Plastic Products Ltd. Уже изготовлена первая пробная партия из 70 электрокаров, которые будет использовать энергетическая компания из Великобритании.Важно
Внешне новый Skoda Enyaq Cargo почти не отличается от стандартного электрокроссовера, разве что вместо задних окон установили пластиковые заглушки.
В салоне Skoda Enyaq убрали задние сиденья и оборудовали грузовой отсек объемом 1700 л. Доступ в него происходит через боковую или заднюю дверь. Внутри есть органайзер для грузов и крюки для их фиксации, а от водительского места багажник отделен перегородкой.
Электромобиль Skoda Enyaq Cargo предлагается в версиях мощностью 286 л. с. с передним или полным приводом. В первом случае запас хода составляет 578 км, во втором — 534 км.
Между прочим, недавно на европейский рынок вышел корейский электрический кроссовер-фургон.
Также Фокус писал, что новый электрокроссовер Skoda стал автомобилем года.