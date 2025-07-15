Skoda выпустила необычный электрический фургон-кроссовер с запасом хода более 500 км (фото)

Электромобиль Skoda Enyaq 2025 получил коммерческую модификацию Cargo. Кроссовер превратили в грузовой фургон.

Related video

Новый Skoda Enyaq Cargo уже начали продавать в Великобритании по цене от 46 125 фунтов стерлингов ($62 200). Об этом сообщается на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Запас хода электрокара достигает 578 км Фото: Skoda

Фургон Skoda Enyaq Cargo создали вместе с британской компанией Strong Plastic Products Ltd. Уже изготовлена первая пробная партия из 70 электрокаров, которые будет использовать энергетическая компания из Великобритании.

Важно

Skoda выпустила оригинальный электрифицированный пикап премиум-класса (фото, видео)

Внешне новый Skoda Enyaq Cargo почти не отличается от стандартного электрокроссовера, разве что вместо задних окон установили пластиковые заглушки.

На месте задних кресел оборудовали грузовой отсек Фото: Skoda

В салоне Skoda Enyaq убрали задние сиденья и оборудовали грузовой отсек объемом 1700 л. Доступ в него происходит через боковую или заднюю дверь. Внутри есть органайзер для грузов и крюки для их фиксации, а от водительского места багажник отделен перегородкой.

За передними сиденьями установили перегородку Фото: Skoda

Электромобиль Skoda Enyaq Cargo предлагается в версиях мощностью 286 л. с. с передним или полным приводом. В первом случае запас хода составляет 578 км, во втором — 534 км.

Между прочим, недавно на европейский рынок вышел корейский электрический кроссовер-фургон.

Также Фокус писал, что новый электрокроссовер Skoda стал автомобилем года.