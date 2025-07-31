Станет электромобилем: новую Skoda Octavia показали на первых фото и видео

Новая Skoda Octavia выйдет на рынок в 2027 году и станет электрокаром. Первые официальные изображения авто в кузове универсал уже появились.

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На тизерах опубликовали предсерийный концепт Skoda Vision O, который презентуют в сентябре на автошоу в Мюнхене. Изображения и видео опубликовали на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Концепт приурочили к 130-летию Skoda. На тизерах видно, что дизайн универсала выдержан в новом стиле Modern Solid. Авто отличается граненым дизайном и имеет тоненькие светодиодные фары и фонари. Заднее стекло имеет увеличенный угол наклона и прикрыто большим спойлером.

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Запас хода — 760 км: представлен стильный семейный электромобиль Mercedes (фото)

Пока информации о Skoda Octavia 2027 не очень много. Известно, что модель будет построена на новой модульной платформе SSP. Ее особенность в том, что аккумуляторная батарея станет частью силового каркаса кузова, что увеличит жесткость конструкции и снизит вес.

Новая Skoda Octavia получит электрические версии Фото: Skoda

Запас хода Skoda Octavia может превысить 600 км. В то же время, в линейке останутся двигатели внутреннего сгорания. Чтобы соответствовать новым более строгим эконормам Евро-7, их дополнят "мягкими" гибридными и плагин-гибридными установками.

Между прочим, недавно выпустили на рынок электрический фургон-кроссовер Skoda с запасом хода более 500 км.

Также Фокус писал о стильном электрифицированном универсале от Huawei с запасом хода 1300 км.