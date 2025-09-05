Японська якість: виявлено універсал Toyota із пробігом 1,2 млн км (фото)

У Канаді знайшли витривалий універсал Toyota Tercel 1985 року. Авто подолало понад 1,2 мільйона кілометрів і продовжує їздити.

40-річна Toyota Tercel 4WD належить Енді Кемпбеллу з провінції Нова Шотландія. Про свій автомобіль він розповів телеканалу CBC News.

Власник авто експлуатує його з 1990 року і сам обслуговує Фото: CBC News

Енді Кемпбелл вирішив купити Toyota Tercel у 1990 році. За повнопривідний універсал він заплатив 2500 доларів і на той момент пробіг авто становив 125 тис. км. Канадець щодня долав по 120 км на роботу і назад.

Для запчастин канадець купив авто-донори Фото: CBC News

Зараз на одометрі висвічується пробіг 253 070 км, але є нюанс – показники обнулилися, досягнувши мільйона кілометрів. Власник зберіг фото приладу з пробігом 999 999 км.

Зараз Енді Кемпбеллу 82 роки і він давно вже на пенсії, проте продовжує активно експлуатувати Toyota Tercel. Його мрія – подолати 2 мільйони кілометрів.

Універсал Toyota в непоганому стані, а його кузов не іржавий, проте більшість його агрегатів довелося замінити. Із цією ціллю канадець придбав кілька старих Tercel, які стали донорами запчастин.

У гаражі стоїть підмінний універсал Toyota Tercel Фото: CBC News

Зазвичай ремонт та обслуговування авто власник проводить самотужки. Оскільки цей процес не є швидким, то у нього є підмінна машина – теж Toyota Tercel.

До речі, нещодавно виявили Skoda Octavia 2003 року з пробігом мільйон кілометрів.

Також Фокус розповідав про гібрид Honda, який подолав 1,5 мільйона кілометрів.