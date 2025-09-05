Японська якість: виявлено універсал Toyota із пробігом 1,2 млн км (фото)
У Канаді знайшли витривалий універсал Toyota Tercel 1985 року. Авто подолало понад 1,2 мільйона кілометрів і продовжує їздити.
40-річна Toyota Tercel 4WD належить Енді Кемпбеллу з провінції Нова Шотландія. Про свій автомобіль він розповів телеканалу CBC News.
Енді Кемпбелл вирішив купити Toyota Tercel у 1990 році. За повнопривідний універсал він заплатив 2500 доларів і на той момент пробіг авто становив 125 тис. км. Канадець щодня долав по 120 км на роботу і назад.
Зараз на одометрі висвічується пробіг 253 070 км, але є нюанс – показники обнулилися, досягнувши мільйона кілометрів. Власник зберіг фото приладу з пробігом 999 999 км.Важливо
Зараз Енді Кемпбеллу 82 роки і він давно вже на пенсії, проте продовжує активно експлуатувати Toyota Tercel. Його мрія – подолати 2 мільйони кілометрів.
Універсал Toyota в непоганому стані, а його кузов не іржавий, проте більшість його агрегатів довелося замінити. Із цією ціллю канадець придбав кілька старих Tercel, які стали донорами запчастин.
Зазвичай ремонт та обслуговування авто власник проводить самотужки. Оскільки цей процес не є швидким, то у нього є підмінна машина – теж Toyota Tercel.
