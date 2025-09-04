Легко проїдуть понад 400 000 км: експерти визначили найнадійніші авто сучасності (фото)
Фахівці назвали найбільш витривалі авто на ринку. Для цих моделей пробіг 400 000 км і більше — не проблема.
Сучасні авто вважаються менш надійними, аніж моделі 80-х чи 90-х років, проте й серед них є безпроблемні довгожителі. Найнадійніші авто визначили фахівці американської організації iSeeCars.
Показником довговічності експерти вважають здатність проїхати 400 000 км. Із 2013 року вони вивчали інформацію про зареєстровані автомобілі та їх пробіг і загалом проаналізували дані по 402 мільйонах машин.
Основний показник рейтингу – вірогідність (у відсотках) тієї чи іншої моделі подолати позначку в 400 000 км. Дослідження показало, що в останні роки автомобілі стали надійнішими – у 2025 році цей показник склав 8,6%.
Найбільше шансів проїхати понад 400 000 км мають японські автомобілі – Toyota (17%) і Honda (13,6%). Серед моделей-довгожителів переважають рамні позашляховики та пікапи, а лідерами рейтингу є Toyota Tundra та Sequoia.Важливо
Найнадійніші автомобілі сучасності за версією iSeeCars:
- Toyota Tundra – 36,6% вірогідності проїхати 400 000 км.
- Toyota Sequoia – 36,4%.
- Toyota 4Runner – 26,8%.
- Toyota Tacoma – 26,7%.
- Toyota Highlander Hybrid – 25,9%.
- Honda Ridgeline – 25,8%.
- Chevrolet Suburban – 22,0%.
- Toyota Avalon – 22,0%.
- Lexus GX – 20,7%.
- Chevrolet Silverado 1500 – 18,8%.
- GMC Yukon XL – 17,9%.
- Chevrolet Tahoe – 17,7%.
- Honda Pilot – 17,5%.
- Honda Accord – 16,6%.
- GMC Sierra 1500 – 16,1%.
