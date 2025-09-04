Легко проїдуть понад 400 000 км: експерти визначили найнадійніші авто сучасності (фото)

Фахівці назвали найбільш витривалі авто на ринку. Для цих моделей пробіг 400 000 км і більше — не проблема.

Сучасні авто вважаються менш надійними, аніж моделі 80-х чи 90-х років, проте й серед них є безпроблемні довгожителі. Найнадійніші авто визначили фахівці американської організації iSeeCars.

Toyota Tundra визнали найнадійнішим авто на ринку Фото: Toyota

Показником довговічності експерти вважають здатність проїхати 400 000 км. Із 2013 року вони вивчали інформацію про зареєстровані автомобілі та їх пробіг і загалом проаналізували дані по 402 мільйонах машин.

Основний показник рейтингу – вірогідність (у відсотках) тієї чи іншої моделі подолати позначку в 400 000 км. Дослідження показало, що в останні роки автомобілі стали надійнішими – у 2025 році цей показник склав 8,6%.

Toyota Sequoia вирізняється надійністю Фото: Toyota

Найбільше шансів проїхати понад 400 000 км мають японські автомобілі – Toyota (17%) і Honda (13,6%). Серед моделей-довгожителів переважають рамні позашляховики та пікапи, а лідерами рейтингу є Toyota Tundra та Sequoia.

Найнадійніші автомобілі сучасності за версією iSeeCars:

Toyota Tundra – 36,6% вірогідності проїхати 400 000 км. Toyota Sequoia – 36,4%. Toyota 4Runner – 26,8%. Toyota Tacoma – 26,7%. Toyota Highlander Hybrid – 25,9%. Honda Ridgeline – 25,8%. Chevrolet Suburban – 22,0%. Toyota Avalon – 22,0%. Lexus GX – 20,7%. Chevrolet Silverado 1500 – 18,8%. GMC Yukon XL – 17,9%. Chevrolet Tahoe – 17,7%. Honda Pilot – 17,5%. Honda Accord – 16,6%. GMC Sierra 1500 – 16,1%.

