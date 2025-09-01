Нечасті гості на СТО: фаховий механік назвав найнадійніші недорогі авто з пробігом

Експерт назвав кращі недорогі автомобілі, які дуже рідко виходять із ладу. Найкращими, на його думку, є моделі азійських автовиробників.

Сучасні моделі Kia можуть приємно вразити своєю надійністю. Про це заявив виданню Express досвідчений британський механік та ведучий телешоу Wheeler Dealers ("Махінатори") Майк Брюер.

За його словами, зараз Kia стали значно надійнішими та після продажу рідко заїжджають на СТО для ремонту. Вони отримують високі оцінки у рейтингах надійності. Особливо вдалими є вживані кросовери Kia Sportage попереднього покоління, які Майк Брюер вважає безпроблемними.

"Усі азійські та японські бренди завжди мали чудову репутацію надійних, як і німецькі марки. На ринку все ще є хороші автомобілі", — зауважив Майк Брюер.

Саме тому механік рекомендує купувати вживані авто саме від азійських виробників. Вони недорогі та витривалі.

На думку Майка Брюера, зараз важко купити відверто погане авто, адже якість сучасних машин суттєво покращилася. Хороші оцінки отримують японські моделі, південнокорейські Hyundai та Kia і навіть китайський BYD останнім часом суттєво покращив позиції.

