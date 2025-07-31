Неможливо відремонтувати: досвідчений механік назвав вживане авто, яке не варто купувати

Сучасні автомобілі стають все складнішими і їх важко відремонтувати в гаражі. Експерт-механік назвав дешеву модель із пробігом, у якої навіть капот не відкривається.

Related video

Недороге авто з пробігом, яке ні в якому разі не слід купувати, — це Audi A2. Його обслуговування – головний біль навіть для професіоналів. Такої думки дотримується досвідчений механік та ведучий телешоу "Махінатори" (Wheeler Dealers) Майк Брюер, повідомляє видання Express.

За його словами, для ремонту чи техобслуговування Audi A2 потрібна кваліфікація, адже навіть капот авто не відкривається – його потрібно відкручувати. Є лише невеликий люк, який ховає горловини, які дозволяють долити мастило та омивач скла.

Механік і телеведучий Майк Брюер не рекомендує купувати Audi A2 Фото: Express

До того ж, Audi A2 має повністю алюмінієвий кузов, який важко ремонтувати навіть після незначного ДТП – потрібні кваліфіковані майстри та спеціальне обладнання.

Майк Брюер вважає, що ми живемо в суспільстві споживання і автомобілістам легше змінити машину, ніж тратитися на її ремонт. На його думку, саме Audi A2 з прикрученим капотом почала цей тренд.

Важливо

Проїде 800 тис. км: механік із 50-річним стажем назвав найнадійніший кросовер сучасності

Механік згадав, що в його часи та часи його батька власники самі мили і пилососили нові чи вживані авто щотижня та своїми силами змінювали мастило та фільтр кожні три місяці. А зараз у багатьох сучасних машинахо під капотом можна побачити хіба пластикові кришки.

Водій може лише долити мастило та омивач скла Фото: Audi Капот Audi A2 необхідно відкручувати Фото: Audi

"Виробники ніби кажуть: "Не чіпайте авто, залиште його в спокої, поверніть нам, і ми з вас стягнемо за це плату" або "Не чіпайте його та чекайте, поки воно помре", — заявив Майк Брюер.

Крім того, він вважає, що старіші чи класичні авто з пробігом, які легше ремонтувати, можуть насправді прожити довше за сучасні моделі за умови правильного обслуговування.

Раніше Фокус розповідав про кращі вживані авто для водіїв-початківців вартістю до $10 000.

Також ми писали, що на український ринок вийшов новий Audi Q5 2025.