Невозможно отремонтировать: опытный механик назвал подержанное авто, которое не стоит покупать

Современные автомобили становятся все сложнее и их трудно отремонтировать в гараже. Эксперт-механик назвал дешевую модель с пробегом, у которой даже капот не открывается.

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Недорогое авто с пробегом, которое ни в коем случае не следует покупать, — это Audi A2. Его обслуживание — головная боль даже для профессионалов. Такого мнения придерживается опытный механик и ведущий телешоу "Махинаторы" (Wheeler Dealers) Майк Брюэр, сообщает издание Express.

По его словам, для ремонта или техобслуживания Audi A2 нужна квалификация, ведь даже капот авто не открывается — его нужно откручивать. Есть лишь небольшой люк, который прячет горловины, которые позволяют долить масло и омыватель стекла.

Механик и телеведущий Майк Брюэр не рекомендует покупать Audi A2 Фото: Express

К тому же, Audi A2 имеет полностью алюминиевый кузов, который трудно ремонтировать даже после незначительного ДТП — нужны квалифицированные мастера и специальное оборудование.

Майк Брюэр считает, что мы живем в обществе потребления и автомобилистам легче сменить машину, чем тратиться на ее ремонт. По его мнению, именно Audi A2 с прикрученным капотом начала этот тренд.

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Механик вспомнил, что в его времена и времена его отца владельцы сами мыли и пылесосили новые или подержанные авто еженедельно и своими силами меняли масло и фильтр каждые три месяца. А сейчас во многих современных машинах под капотом можно увидеть разве что пластиковые крышки.

Водитель может только долить масло и омыватель стекла Фото: Audi Капот Audi A2 необходимо откручивать Фото: Audi

"Производители как бы говорят: "Не трогайте авто, оставьте его в покое, верните нам, и мы с вас взыщем за это плату" или "Не трогайте его и ждите, пока оно умрет", — заявил Майк Брюэр.

Кроме того, он считает, что старые или классические авто с пробегом, которые легче ремонтировать, могут на самом деле прожить дольше современных моделей при условии правильного обслуживания.

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