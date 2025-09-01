Підтримайте нас RU
Молодший брат Sportage: представлено недорогий кросовер Kia з оригінальним дизайном (фото)

Kia Stonic 2026
Kia Stonic суттєво змінився зовні | Фото: Kia

Презентовано новий Kia Stonic 2026. Недорогий компактний кросовер став виразнішим на вигляд, сучаснішим та економічнішим.

Молодіжний кросовер Kia Stonic пройшов ґрунтовну модернізацію та надійде у продаж до кінця року. Його подробиці розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Kia Stonic
Кросовер отримав "м'яку" гібридну установку
Фото: Kia

Новий Kia Stonic 2026 суттєво змінився зовні – його дизайн став більш футуристичним. Авто отримало повністю нові передню та задню частину з масивними бамперами та Г-подібними діодними фарами й ліхтарями. Також замінили капот та двері багажника. Версія GT-Line вирізняється агресивнішою зовнішністю.

Салон Kia Stonic 2026
У салоні встановили два екрани та сенсорні кнопки
Фото: Kia

Салон Kia Stonic – повністю новий: його виконали у стилістиці старшого Sportage. Кросовер отримав двоспицеве кермо, два 12,3-дюймові дисплеї та сенсорні перемикачі клімату. Об'єм багажника зріс до 352 л. Перелік опцій поповнили функція доступу в салон зі смартфону та система напівавтономного руху.

Новий Kia Stonic зберіг 1,0-літровий 120-сильний турбомотор, проте тепер його за доплату можна доповнити 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою.

Новий Kia Stonic
Kia Stonic GT-Line
Фото: Kia

Гібридна версія не лише економічніша, але й дещо швидша – стартує до сотні за 10,7 с. На вибір пропонують механічну КПП або робот із двома зчепленнями.

До речі, на ринок виходить недорогий конкурент Volkswagen ID.3 від Kia.

Також Фокус розповідав про найдешевший кросовер Renault.