Молодший брат Sportage: представлено недорогий кросовер Kia з оригінальним дизайном (фото)
Презентовано новий Kia Stonic 2026. Недорогий компактний кросовер став виразнішим на вигляд, сучаснішим та економічнішим.
Молодіжний кросовер Kia Stonic пройшов ґрунтовну модернізацію та надійде у продаж до кінця року. Його подробиці розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.
Новий Kia Stonic 2026 суттєво змінився зовні – його дизайн став більш футуристичним. Авто отримало повністю нові передню та задню частину з масивними бамперами та Г-подібними діодними фарами й ліхтарями. Також замінили капот та двері багажника. Версія GT-Line вирізняється агресивнішою зовнішністю.
Салон Kia Stonic – повністю новий: його виконали у стилістиці старшого Sportage. Кросовер отримав двоспицеве кермо, два 12,3-дюймові дисплеї та сенсорні перемикачі клімату. Об'єм багажника зріс до 352 л. Перелік опцій поповнили функція доступу в салон зі смартфону та система напівавтономного руху.
Новий Kia Stonic зберіг 1,0-літровий 120-сильний турбомотор, проте тепер його за доплату можна доповнити 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою.
Гібридна версія не лише економічніша, але й дещо швидша – стартує до сотні за 10,7 с. На вибір пропонують механічну КПП або робот із двома зчепленнями.
