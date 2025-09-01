Молодший брат Sportage: представлено недорогий кросовер Kia з оригінальним дизайном (фото)

Презентовано новий Kia Stonic 2026. Недорогий компактний кросовер став виразнішим на вигляд, сучаснішим та економічнішим.

Молодіжний кросовер Kia Stonic пройшов ґрунтовну модернізацію та надійде у продаж до кінця року. Його подробиці розкрили на офіційному сайті південнокорейського автовиробника.

Кросовер отримав "м'яку" гібридну установку Фото: Kia

Новий Kia Stonic 2026 суттєво змінився зовні – його дизайн став більш футуристичним. Авто отримало повністю нові передню та задню частину з масивними бамперами та Г-подібними діодними фарами й ліхтарями. Також замінили капот та двері багажника. Версія GT-Line вирізняється агресивнішою зовнішністю.

У салоні встановили два екрани та сенсорні кнопки Фото: Kia

Салон Kia Stonic – повністю новий: його виконали у стилістиці старшого Sportage. Кросовер отримав двоспицеве кермо, два 12,3-дюймові дисплеї та сенсорні перемикачі клімату. Об'єм багажника зріс до 352 л. Перелік опцій поповнили функція доступу в салон зі смартфону та система напівавтономного руху.

Новий Kia Stonic зберіг 1,0-літровий 120-сильний турбомотор, проте тепер його за доплату можна доповнити 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою.

Kia Stonic GT-Line Фото: Kia

Гібридна версія не лише економічніша, але й дещо швидша – стартує до сотні за 10,7 с. На вибір пропонують механічну КПП або робот із двома зчепленнями.

