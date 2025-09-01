Младший брат Sportage: представлен недорогой кроссовер Kia с оригинальным дизайном (фото)

Презентован новый Kia Stonic 2026. Недорогой компактный кроссовер стал выразительнее на вид, современнее и экономичнее.

Молодежный кроссовер Kia Stonic прошел основательную модернизацию и поступит в продажу до конца года. Его подробности раскрыли на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Кроссовер получил "мягкую" гибридную установку Фото: Kia

Новый Kia Stonic 2026 существенно изменился внешне — его дизайн стал более футуристическим. Авто получило полностью новую переднюю и заднюю часть с массивными бамперами и Г-образными диодными фарами и фонарями. Также заменили капот и дверь багажника. Версия GT-Line отличается более агрессивной внешностью.

В салоне установили два экрана и сенсорные кнопки Фото: Kia

Салон Kia Stonic — полностью новый: его выполнили в стилистике старшего Sportage. Кроссовер получил двухспицевый руль, два 12,3-дюймовых дисплея и сенсорные переключатели климата. Объем багажника вырос до 352 л. Перечень опций пополнили функция доступа в салон со смартфона и система полуавтономного движения.

Новый Kia Stonic сохранил 1,0-литровый 120-сильный турбомотор, однако теперь его за доплату можно дополнить 48-вольтовой "мягкой" гибридной установкой.

Kia Stonic GT-Line Фото: Kia

Гибридная версия не только экономичнее, но и несколько быстрее — стартует до сотни за 10,7 с. На выбор предлагают механическую КПП или робот с двумя сцеплениями.

