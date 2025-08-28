Самый доступный кроссовер бренда: на рынке появился обновленный Renault Kiger (видео)
В Индии презентовали обновленный компактный кроссовер Renault Kiger. Осовременивание дизайна существенно не повлияло на ценник, поэтому улучшенная модель осталась одним из самых доступных бюджетников Renault.
Кроссовер Renault по цене чуть более 7 тысяч долларов существенно обновился внешне и получил некоторые технические улучшения. На официальном сайте автомобильного бренда Kiger представлен в 4 версиях и 11 цветах.
Доступный кроссовер Renault Kiger получил рестайлинг через 4,5 года после своего дебюта, пишет Carscoops. Впервые он вышел на рынок Индии в 2021 году и был ориентирован на сегмент внедорожников длиной до 4 метров.
Компактный кроссовер Renault Kiger обновил дизайн
Заметнее всего облик внедорожника обновился спереди. Решетка радиатора на бампере стала более узкой, он получил более выраженную защитную пластину и дополнительные скульптурные детали. Фары остались разделенными, но в них встроили дополнительные "противотуманки". Задний бампер так же переработали, заменив защитную пластину и добавив фальшивые воздухозаборники.
Вид сбоку остался практически неизменным, за исключением новой графики на дверях и задней стойке, а также обновленного комплекта 16-дюймовых дисков с алмазной резкой.
Салон нового кроссовера Renault за $7 000
Салон также почти не претерпел изменений, за исключением белой отделки панели приборов и обновленной обивки. Также Renault Kiger получил новейшую эмблему марки на руле и улучшенную шумоизоляцию. В более дорогих комплектациях 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы получил дополнительные функции, такие как камера с обзором на 360 градусов, аудиосистема Arkamys и беспроводная зарядка. Также передние сиденья в комплектации Emotion имеют функцию вентиляции.
В базовой комплектации Authentic указанных функций нет, но все варианты оснащены шестью подушками безопасности, задними датчиками для парковки и системой помощи при трогании с места.
Двигатель обновленного Renault Kiger
Обновленный внедорожник имеет два двигателя: стандартный 1,0-литровый трехцилиндровый выдает 71 лошадиную силу, а версия с турбонаддувом — 100 лошадиных сил. Варианты трансмиссий включают пятиступенчатую механическую коробку передач, опциональную роботизированную коробку передач для стандартного двигателя и вариатор для двигателя с турбонаддувом.
Цены на новый бюджетник Renault
Обновленная модель внедорожника уже доступна для заказа в Индии. Базовая комплектация стоит 7 200 долларов США (295 920 грн по актуальному курсу). За флагманскую Emotion с турбодвигателем и вариатором придется выложить от 12 900 долларов (530 190 грн).
