Найдоступніший кросовер бренду: на ринку з'явився оновлений Renault Kiger (відео)

В Індії презентували оновлений компактний кросовер Renault Kiger. Осучаснення дизайну суттєво не вплинуло на цінник, тож покращена модель лишилася одним із найдоступніших бюджетників Renault.

Кросовер Renault за ціною трохи більше за 7 тисяч доларів суттєво обновився зовні та отримав деякі технічні покращення. На офіційному сайті автомобільного бренду Kiger представлений у 4 версіях і 11 кольорах.

В Індії представили новий кросовер Renault за $7000.

Доступний кросовер Renault Kiger отримав рестайлінг за 4,5 роки після свого дебюту, пише Carscoops. Вперше він вийшов на ринок Індії у 2021 році та був орієнтований на сегмент позашляховиків завдовжки до 4 метрів.

Компактний кросовер Renault Kiger оновив дизайн

Найпомітніше вигляд позашляховика оновився спереду. Решітка радіатора на бампері стала вужчою, він отримав більш виражену захисну пластину та додаткові скульптурні деталі. Фари лишилися розділеними, та в них вбудували додаткові "протитуманки". Задній бампер так само переробили, замінивши захисну пластину та додавши фальшиві повітрозабірники.

Вид збоку лишився практично незмінним, за винятком нової графіки на дверях і задній стійці, а також оновленого комплекту 16-дюймових дисків з алмазним різанням.

Шкіряні сидіння в салоні оновленого Renault Kiger Фото: Renault

Салон нового кросовера Renault за $7 000

Салон також майже не зазнав змін, за винятком білої обробки панелі приладів та оновленої оббивки. Також Renault Kiger отримав найновішу емблему марки на кермі та покращену шумоізоляцію. В дорожчих комплектаціях 8-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи отримав додаткові функції, такі як камера з оглядом на 360 градусів, аудіосистема Arkamys і бездротове заряджання. Також передні сидіння в комплектації Emotion мають вентиляцію.

У базовій комплектації Authentic зазначених функцій немає, але всі варіанти оснащені шістьма подушками безпеки, задніми датчиками для паркування та системою допомоги при рушанні.

Вигляд салону оновленого кросовера Renault Kiger майже не зазнав змін Фото: Renault

Двигун оновленого Renault Kiger

Оновлений позашляховик має два двигуни: стандартний 1,0-літровий триціліндровий видає 71 кінську силу, а версія з турбонаддувом — 100 кінських сил. Варіанти трансмісій включають п'ятиступінчасту механічну коробку передач, опціональну роботизовану коробку передач для стандартного двигуна та варіатор для двигуна з турбонаддувом.

Ціни на новий бюджетник Renault

Оновлена модель позашляховика вже доступна для замовлення в Індії. Базова комплектація коштує 7 200 доларів США (295 920 грн за актуальним курсом). За флагманську Emotion з турбодвигуном і варіатором доведеться викласти від 12 900 доларів (530 190 грн).

