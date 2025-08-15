На европейский рынок выходит более доступный конкурент VW ID.3 от Kia (фото)

Новый Kia EV4 поступает в продажу в Европе. Электрокар С-класса относительно недорогой, а его запас хода превышает 600 км.

Related video

Электромобиль Kia EV4 выходит на рынок по цене от 37 951 евро и бросит вызов, прежде всего, Volkswagen ID.3. Если сравнить версии со схожими характеристиками, то в Европе южнокорейский электрокар будет несколько дешевле. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Седан Kia EV4 Фото: Kia

Новый Kia EV4 предлагают в двух кузовных вариантах: 4,43-метровый хэтчбек отличается сдержанным дизайном, а 4,73-метровый седан (он дороже в среднем на 1600 евро) имеет более стремительный силуэт. Внешность авто выдержана в новом фирменном стиле марки. Объем багажника хэтчбек составляет 435 л, а седана — 490 л.

Хэтчбек Kia EV4 Фото: Kia

Базовая комплектация Kia EV4 включает 17-дюймовые диски, два экрана на передней панели, двухзонный климат-контроль, парктроник, датчики света и дождя, навигацию, адаптивный круиз-контроль.

Важно

Маленькая ракета: самый дешевый электрокроссовер Kia поразит характеристиками (фото)

Топовый электромобиль Kia EV4 GT-Line (от 50 626 евро) добавляет доступ в салон со смартфона, 19-дюймовые диски, кожаный салон, подогрев сидений и электропривод крышки багажника.

В салоне установили два экрана на передней панели Фото: Kia

Новый Kia EV4 будет продаваться в Европе только в 204-сильном исполнении, но предложат на выбор две батареи — на 58,3 и 81,4 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 410-430 км, во втором — 590-630 км. 400-вольтовая архитектура позволит быструю зарядку на 80% за полчаса.

Ранее Фокус рассказывал о новом рамном внедорожнике Kia, который бросит вызов Toyota Land Cruiser Prado.

Также мы писали о семейном электромобиле Kia за $21 000.