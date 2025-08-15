На європейський ринок виходить доступніший конкурент VW ID.3 від Kia (фото)

Новий Kia EV4 надходить у продаж в Європі. Електрокар С-класу відносно недорогий, а його запас ходу перевищує 600 км.

Електромобіль Kia EV4 виходить на ринок за ціною від 37 951 євро і кине виклик, передусім, Volkswagen ID.3. Якщо порівняти версії зі схожими характеристиками, то в Європі південнокорейський електрокар буде дещо дешевшим. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Седан Kia EV4 Фото: Kia

Новий Kia EV4 пропонують у двох кузовних варіантах: 4,43-метровий хетчбек вирізняється стриманішим дизайном, а 4,73-метровий седан (він дорожчий у середньому на 1600 євро) має стрімкіший силует. Зовнішність авто витримана у новому фірмовому стилі марки. Об’єм багажника хетчбек становить 435 л, а седана – 490 л.

Хетчбек Kia EV4 Фото: Kia

Базова комплектація Kia EV4 включає 17-дюймові диски, два екрани на передній панелі, двозонний клімат-контроль, парктронік, датчики світла та дощу, навігацію, адаптивний круїз-контроль.

Топовий електромобіль Kia EV4 GT-Line (від 50 626 євро) додає доступ у салон зі смартфону, 19-дюймові диски, шкіряний салон, підігрів сидінь та електропривід кришки багажника.

У салоні встановили два екрани на передній панелі Фото: Kia

Новий Kia EV4 продаватимуть у Європі лише в 204-сильному виконанні, але запропонують на вибір дві батареї – на 58,3 та 81,4 кВт∙год. У першому випадку запас ходу складе 410-430 км, у другому – 590-630 км. 400-вольтна архітектура дозволить швидку зарядку на 80% за пів години.

