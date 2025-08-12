Маленька ракета: найдешевший електрокросовер Kia вразить характеристиками (фото)

З’явилася інформація про новий електромобіль Kia EV2. Доступний кросовер зможе стартувати до 100 км/год за 5 с, а його запас ходу перевищить 400 км.

Новий Kia EV2 презентують на початку 2026 року й він стане найменшим та найдешевшим електрокросовером марки. Подробиці новинки стали відомі сайту Carscoops.

Електрокросовер Kia EV2 збереже дизайн передсерійного концепта, який показали на початку нинішнього року. Це значить, що він матиме високий капот, вертикальні задні стійки даху, розширені крила та оригінальні тоненькі фари.

Топовий кросовер зможе стартувати до сотні за 5 с Фото: Kia

У салоні збережуться приплюснуте кермо та два екрани на передній панелі, а от задніх дверей, які відкриваються проти руху, відмовляться.

Кросовер Kia EV2 збудують на платформі E-GMP, як і інші електрокари марки, проте він матиме не 800-вольтне, а скромніше 400-вольтне електрообладнання. Також відомо, що авто підтримуватиме двонаправлену зарядку (V2L), тобто зможе живити електроприлади.

Базовий електромобіль Kia EV2 вартістю менш ніж 30 000 євро отримає один мотор потужністю приблизно 150-200 к. с. і зможе стартувати до 100 км/год за 7,5 с.

У салоні встановлять два екрани на передній панелі Фото: Kia

Топову версію оснастять двомоторною повнопривідною установкою на 250-300 сил і спринт до сотні займе приблизно 5 с. Із батареєю на 55 кВт∙год запас ходу Kia EV2 складе 435 км.

