Зміниться до невпізнання: розкрито подробиці нового Hyundai Tucson 2026 (фото)

На кросовер Hyundai Tucson чекають великі зміни. Модель наступного покоління стане більш кутастою на вигляд та вперше отримає 300-сильну заряджену версію.

Новий Hyundai Tucson п’ятої генерації презентують у другому кварталі 2026 року, а його продажі стартують наступної осені. Подробиці моделі розкрили на сайті Auto Express.

Кросовер Hyundai Tucson кардинально зміниться зовні. Шпигунські фото показали, що його дизайн стане більш кутастим – у дусі старшого брата Santa Fe. Водночас, шеф-дизайнер Hyundai Саймон Лоусбі зазначив, що дві моделі не будуть близнюками, а суттєво відрізнятимуться зовні.

Зазнає змін і салон Hyundai Tucson 2026. За словами Саймона Лоусбі, розробники шукатимуть баланс між сенсорними дисплеями та фізичними кнопками. Крім того, для моделі розробляють абсолютно нову мультимедійну систему на базі Android.

Усі версії Hyundai Tucson будуть електрифікованими. Зокрема, бензинові двигуни доповнять "м’якими" гібридними установками. Гібрид Hyundai Tucson отримає потужнішу силову установку зі збільшеним до 380 Н∙м крутним моментом, а плагін-гібриду готують більшу батарею, аби збільшити запас ходу на електротязі до 100 км.

Новачком стане заряджений гібридний кросовер Hyundai Tucson N потужністю приблизно 300 сил. Віцепрезидент спортивного підрозділу N Management Group Джун Пак підтвердив розробку такого авто і зазначив, що навіть після появи потужних електрокарів Hyundai Ioniq 5N і 6N створення заряджених моделей із ДВЗ не припиниться.

Раніше Фокус розповідав про сімейний електрокросовер Hyundai за $20 000 із запасом ходу 700 км.

Також ми писали про позашляховий мінівен Hyundai вартістю $16 500.