Изменится до неузнаваемости: раскрыты подробности нового Hyundai Tucson 2026 (фото)

Кроссовер Hyundai Tucson ждут большие изменения. Модель следующего поколения станет более угловатой на вид и впервые получит 300-сильную заряженную версию.

Новый Hyundai Tucson пятой генерации презентуют во втором квартале 2026 года, а его продажи стартуют следующей осенью. Подробности модели раскрыли на сайте Auto Express.

Все версии модели будут электрифицированы Фото: Auto Express

Кроссовер Hyundai Tucson кардинально изменится внешне. Шпионские фото показали, что его дизайн станет более угловатым — в духе старшего брата Santa Fe. В то же время, шеф-дизайнер Hyundai Саймон Лоусби отметил, что две модели не будут близнецами, а будут существенно отличаться внешне.

Претерпит изменения и салон Hyundai Tucson 2026. По словам Саймона Лоусби, разработчики будут искать баланс между сенсорными дисплеями и физическими кнопками. Кроме того, для модели разрабатывают совершенно новую мультимедийную систему на базе Android.

Новый Hyundai Tucson сейчас проходит тесты Фото: Auto Express

Все версии Hyundai Tucson будут электрифицированными. В частности, бензиновые двигатели дополнят "мягкими" гибридными установками. Гибрид Hyundai Tucson получит более мощную силовую установку с увеличенным до 380 Н∙м крутящим моментом, а плагин-гибриду готовят более крупную батарею, чтобы увеличить запас хода на электротяге до 100 км.

Мощность Hyundai Tucson N составит примерно 300 сил Фото: Auto Express

Новичком станет заряженный гибридный кроссовер Hyundai Tucson N мощностью примерно 300 сил. Вице-президент спортивного подразделения N Management Group Джун Пак подтвердил разработку такого авто и отметил, что даже после появления мощных электрокаров Hyundai Ioniq 5N и 6N создание заряженных моделей с ДВС не прекратится.

Ранее Фокус рассказывал о семейном электрокроссовере Hyundai за $20 000 с запасом хода 700 км.

Также мы писали о внедорожном минивене Hyundai стоимостью $16 500.