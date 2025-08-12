Маленькая ракета: самый дешевый электрокроссовер Kia поразит характеристиками (фото)

Появилась информация о новом электромобиле Kia EV2. Доступный кроссовер сможет стартовать до 100 км/ч за 5 с, а его запас хода превысит 400 км.

Новый Kia EV2 презентуют в начале 2026 года и он станет самым маленьким и дешевым электрокроссовером марки. Подробности новинки стали известны сайту Carscoops.

Электрокроссовер Kia EV2 сохранит дизайн предсерийного концепта, который показали в начале нынешнего года. Это значит, что он будет иметь высокий капот, вертикальные задние стойки крыши, расширенные крылья и оригинальные тоненькие фары.

Топовый кроссовер сможет стартовать до сотни за 5 с Фото: Kia

В салоне сохранятся приплюснутый руль и два экрана на передней панели, а вот от задних дверей, которые открываются против движения, откажутся.

Кроссовер Kia EV2 построят на платформе E-GMP, как и другие электрокары марки, однако он будет иметь не 800-вольтовое, а более скромное 400-вольтовое электрооборудование. Также известно, что авто будет поддерживать двунаправленную зарядку (V2L), то есть сможет питать электроприборы.

Базовый электромобиль Kia EV2 стоимостью менее 30 000 евро получит один мотор мощностью примерно 150-200 л. с. и сможет стартовать до 100 км/ч за 7,5 с.

В салоне установят два экрана на передней панели Фото: Kia

Топовую версию оснастят двухмоторной полноприводной установкой на 250-300 сил и спринт до сотни займет примерно 5 с. С батареей на 55 кВт∙ч запас хода Kia EV2 составит 435 км.

