Нечастые гости на СТО: профессиональный механик назвал самые надежные недорогие авто с пробегом

Эксперт назвал лучшие недорогие автомобили, которые очень редко выходят из строя. Лучшими, по его мнению, являются модели азиатских автопроизводителей.

Современные модели Kia могут приятно удивить своей надежностью. Об этом заявил изданию Express опытный британский механик и ведущий телешоу Wheeler Dealers ("Махинаторы") Майк Брюэр.

По его словам, сейчас Kia стали значительно надежнее и после продажи редко заезжают на СТО для ремонта. Они получают высокие оценки в рейтингах надежности. Особенно удачными являются подержанные кроссоверы Kia Sportage предыдущего поколения, которые Майк Брюер считает беспроблемными.

"Все азиатские и японские бренды всегда имели отличную репутацию надежных, как и немецкие марки. На рынке все еще есть хорошие автомобили", — отметил Майк Брюэр.

Именно поэтому механик рекомендует покупать подержанные авто именно от азиатских производителей. Они недорогие и выносливые.

По мнению Майка Брюера, сейчас трудно купить откровенно плохое авто, ведь качество современных машин существенно улучшилось. Хорошие оценки получают японские модели, южнокорейские Hyundai и Kia и даже китайский BYD в последнее время существенно улучшил позиции.

