Какими автомобилями больше всего довольны их владельцы — исследование

Владельцы все меньше довольны своими автомобилями. Больше всего автолюбители разочарованы в электрокарах, а меньше всего — в японских авто.

Уровень удовлетворенности владельцев своими автомобилями определила американская компания ACSI, которая занимается потребительскими исследованиями. Результаты исследования опубликовали на ее сайте.

Эксперты опросили владельцев массовых и премиальных моделей авто и определили, насколько они довольны покупкой и какие основные качества авто вызывают недовольство. Машины оценивали по 100-балльной шкале.

Владельцы японских моделей больше всего довольны своими авто

Выяснилось, что больше всего раздражают владельцев мультимедийные системы, потеря автомобилями в цене, условия гарантии, а также несоответствие реального расхода топлива (или запаса хода электрокаров) паспортным показателям.

Отмечается, что больше всего разочаровали владельцев электрокары: индекс удовлетворенности снизился с 77 до 73. Также отмечается падение (с 82 до 80) в сегменте гибридов, а вот бензиновые авто остались на прежнем уровне с показателем 80.

В массовом сегменте средний индекс удовлетворенности составляет 79, а больше всего ценятся владельцами японские бренды Subaru (85), Mazda и Toyota (по 82).

В сегменте премиальных автомобилей лидирует Lexus

В премиальном классе показатель удовлетворенности составляет 80, а в лидерах — бренды Lexus (87) и Mercedes-Benz (82).

