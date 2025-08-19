Проедут более 500 тыс. км: названы самые надежные дизельные двигатели на рынке

Не секрет, что ресурс современных двигателей авто значительно уменьшился. Впрочем, на рынке еще хватает моделей с моторами, которые легко проедут полмиллиона километров или даже больше, и среди них немало дизелей.

Дизельные двигатели 90-х и 2000-х надежнее и долговечнее, ведь не имеют сложного оборудования, которое нужно, чтобы соответствовать современным эконормам. Самые надежные дизельные двигатели на рынке выбрало французское издание L'Automobiliste.

Новые дизельные и бензиновые моторы оснащены сложной электроникой, современными сажевыми фильтрами, турбинами с изменяемой геометрией или системой рециркуляции выхлопных газов EGR. В их конструкции использованы легкие сплавы, которые не такие выносливые, как сталь или чугун.

Да, эти инновации уменьшили расход топлива или вредные выбросы, однако они сделали дизельные двигатели менее долговечными и дорогими в ремонте. Они уже не такие надежные, как пять дизелей, которые попали в рейтинг надежности.

Volkswagen 1,9 TDI

1,9-литровый турбодизель Volkswagen — эталон надежности. Он довольно шумный, но выносливый и неприхотливый. Этот двигатель устанавливался на большое количество моделей Volkswagen Group — от VW Caddy и до Audi A6.

Toyota D-4D

Семейство двигателей Toyota D-4D насчитывает несколько двигателей. Двигатели объемом 2,0 и 2,2 л встречаются на Toyota Avensis или RAV4, а вот большие моторы объемом от 2,4 до 3,0 л устанавливали на Toyota Hilux и Land Cruiser Prado. Эти турбодизели легко одолеют сотни тысяч километров.

PSA 2,0 HDi

Надежный и долговечный турбодизель объемом 2 литра можно встретить под капотом многих моделей Peugeot и Citroen. Им комплектовали Citroen C5 и Xsara, Peugeot 406 и 407, коммерческий Peugeot Expert. Последней моделью с этим двигателем стал кроссовер Citroen C5 Aircross, а его производство прекратили из-за несоответствия новым эконормам.

Renault-Nissan 2,5 dCi

2,5-литровый турбодизель устанавливался на коммерческие Renault Master и Trafic, а также на Nissan Interstar и Opel Movano. Он выносливый и долговечный.

Volkswagen 3,0 TDI

Трехлитровый дизель Volkswagen V6 — последний из могикан. Его сейчас можно встретить на VW Touareg, Amarok или Audi Q8. В свое время его устанавливали даже на Porsche Cayenne и Macan. Двигатель беспроблемный и чрезвычайно тяговитый, но особенно надежными являются более ранние его версии.

