Спрос на дизельные авто в Украине стремительно падает: какие модели покупают в 2025 году (фото)
Украинцы покупают все меньше автомобилей с дизелем. Наибольшим спросом на рынке пользуются дизельные Renault.
За июль 2025 года первую регистрацию прошли более 5,5 тыс. дизельных авто, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Новых дизельных авто приобрели 1,2 тыс., что на 26% меньше, чем в прошлом году. Их доля на рынке уменьшилась с 25,5% до 18,7%. В основном это кроссоверы, а самое популярное новое авто с дизелем — Renault Duster.
Топ 5 популярных новых дизельных авто в Украине за июль 2025 года:
- Renault Duster — 351 проданное авто.
- Volkswagen Touareg — 137 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 128 ед.
- Skoda Kodiaq — 89 ед.
- Volkswagen Tiguan — 88 ед.
Дизельных авто с пробегом поставили на учет 4,3 тыс., что на 8% меньше, чем в прошлом году. Их доля на рынке снизилась с 23% до 19,4%, а средний возраст составляет 11 лет. В этом сегменте лидируют модели С-класса, а самым популярным является Renault Megane.
Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине:
- Renault Megane — 363 зарегистрированных авто.
- Nissan Qashqai — 286 ед.
- Skoda Octavia — 268 ед.
- Volkswagen Passat — 252 ед.
- Volkswagen Golf — 168 ед.
Примечательно, что продажи электромобилей в Украине демонстрируют стремительный рост.
