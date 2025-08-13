Поддержите нас UA
Спрос на дизельные авто в Украине стремительно падает: какие модели покупают в 2025 году (фото)

дизельный двигатель TDI
В Украине падают продажи дизельных авто в Украине | Фото: Wikipedia

Украинцы покупают все меньше автомобилей с дизелем. Наибольшим спросом на рынке пользуются дизельные Renault.

За июль 2025 года первую регистрацию прошли более 5,5 тыс. дизельных авто, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Новых дизельных авто приобрели 1,2 тыс., что на 26% меньше, чем в прошлом году. Их доля на рынке уменьшилась с 25,5% до 18,7%. В основном это кроссоверы, а самое популярное новое авто с дизелем — Renault Duster.

Renault Duster
Renault Duster является самым популярным новым авто с дизелем
Фото: Renault

Топ 5 популярных новых дизельных авто в Украине за июль 2025 года:

  1. Renault Duster — 351 проданное авто.
  2. Volkswagen Touareg — 137 ед.
  3. Toyota Land Cruiser Prado — 128 ед.
  4. Skoda Kodiaq — 89 ед.
  5. Volkswagen Tiguan — 88 ед.
Дизельных авто с пробегом поставили на учет 4,3 тыс., что на 8% меньше, чем в прошлом году. Их доля на рынке снизилась с 23% до 19,4%, а средний возраст составляет 11 лет. В этом сегменте лидируют модели С-класса, а самым популярным является Renault Megane.

Renault Megane
В бывшем в употреблении сегменте лидирует
Фото: Renault

Самые популярные дизельные авто с пробегом в Украине:

  1. Renault Megane — 363 зарегистрированных авто.
  2. Nissan Qashqai — 286 ед.
  3. Skoda Octavia — 268 ед.
  4. Volkswagen Passat — 252 ед.
  5. Volkswagen Golf — 168 ед.

Примечательно, что продажи электромобилей в Украине демонстрируют стремительный рост.

