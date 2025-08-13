Підтримайте нас RU
Попит на дизельні авто в Україні стрімко падає: які моделі купують у 2025 році (фото)

дизельний двигун TDI
В Україні падають продажі дизельних авто | Фото: Wikipedia

Українці купують все менше автомобілів з дизелем. Найбільшим попитом на ринку користуються дизельні Renault.

За липень 2025 року першу реєстрацію пройшли понад 5,5 тис. дизельних авто, що на 13% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

Нових дизельних авто придбали 1,2 тис., що на 26% менше, аніж торік. Їх частка на ринку зменшилася з 25,5% до 18,7%. Переважно це кросовери, а найпопулярніше нове авто з дизелем — Renault Duster.

Renault Duster
Renault Duster є найпопулярнішим новим авто з дизелем
Фото: Renault

Топ 5 популярних нових дизельних авто в Україні за липень 2025 року:

  1. Renault Duster – 351 продане авто.
  2. Volkswagen Touareg – 137 од.
  3. Toyota Land Cruiser Prado – 128 од.
  4. Skoda Kodiaq – 89 од.
  5. Volkswagen Tiguan – 88 од.
Дизельних авто з пробігом поставили на облік 4,3 тис., що на 8% менше, аніж торік. Їх частка на ринку знизилася з 23% до 19,4%, а середній вік становить 11 років. У цьому сегменті лідирують моделі С-класу, а найпопулярнішим є Renault Megane.

Renault Megane
У вживаному сегменті лідирує
Фото: Renault

Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні:

  1. Renault Megane – 363 зареєстрованих авто.
  2. Nissan Qashqai – 286 од.
  3. Skoda Octavia – 268 од.
  4. Volkswagen Passat – 252 од.
  5. Volkswagen Golf – 168 од.

Примітно, що продажі електромобілів в Україні демонструють стрімке зростання.

Також Фокус розповідав про найпопулярніші вживані авто на українському ринку.