Попит на дизельні авто в Україні стрімко падає: які моделі купують у 2025 році (фото)
Українці купують все менше автомобілів з дизелем. Найбільшим попитом на ринку користуються дизельні Renault.
За липень 2025 року першу реєстрацію пройшли понад 5,5 тис. дизельних авто, що на 13% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Нових дизельних авто придбали 1,2 тис., що на 26% менше, аніж торік. Їх частка на ринку зменшилася з 25,5% до 18,7%. Переважно це кросовери, а найпопулярніше нове авто з дизелем — Renault Duster.
Топ 5 популярних нових дизельних авто в Україні за липень 2025 року:
- Renault Duster – 351 продане авто.
- Volkswagen Touareg – 137 од.
- Toyota Land Cruiser Prado – 128 од.
- Skoda Kodiaq – 89 од.
- Volkswagen Tiguan – 88 од.
Дизельних авто з пробігом поставили на облік 4,3 тис., що на 8% менше, аніж торік. Їх частка на ринку знизилася з 23% до 19,4%, а середній вік становить 11 років. У цьому сегменті лідирують моделі С-класу, а найпопулярнішим є Renault Megane.
Найпопулярніші дизельні авто з пробігом в Україні:
- Renault Megane – 363 зареєстрованих авто.
- Nissan Qashqai – 286 од.
- Skoda Octavia – 268 од.
- Volkswagen Passat – 252 од.
- Volkswagen Golf – 168 од.
Примітно, що продажі електромобілів в Україні демонструють стрімке зростання.
