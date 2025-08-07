Підтримайте нас RU
Авто

Які вживані авто найчастіше завозять в Україну із-за кордону в 2025 році (фото)

продажі вживаних авто
В Україні зростає попит на вживані авто | Фото: autocentre.ua

Українці стали завозити більше авто з пробігом із-за кордону. Найбільшим попитом користуються компактні моделі С-класу та електрокари.

За липень 2025 року в Україну ввезли понад 22,4 тис. вживаних автомобілів, що на 12% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf 5
Volkswagen Golf — найпопулярніше вживане авто в Україні
Фото: Volkswagen

Середній вік імпортованих авто з пробігом становить 8,7 року. Майже половина із них (48%) оснащені бензиновими двигунами. Частка електрокарів становить 42%, дизельних авто – 19%, гібридів – 6%, а авто з ГБО – 3%.

Важливо
Найпопулярніше вживане авто в Україні — Volkswagen Golf. На друге місце піднявся електромобіль Tesla Model Y, а третім став Renault Megane.

Tesla Model Y
Попит на Tesla Model Y зростає
Фото: Tesla

Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за липень 2025 року:

  1. Volkswagen Golf – 1056 зареєстрованих авто.
  2. Tesla Model Y – 733.
  3. Renault Megane – 724.
  4. Volkswagen Tiguan – 674.
  5. Skoda Octavia – 669.
  6. Audi Q5 – 654.
  7. Nissan Rogue – 603.
  8. Tesla Model 3 – 567.
  9. Nissan Leaf – 522.
  10. Volkswagen Passat – 495.

Усього за 7 місяців 2025 року в Україну привезли 135,8 тис. авто з пробігом, що на 2% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

