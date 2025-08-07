Які вживані авто найчастіше завозять в Україну із-за кордону в 2025 році (фото)
Українці стали завозити більше авто з пробігом із-за кордону. Найбільшим попитом користуються компактні моделі С-класу та електрокари.
За липень 2025 року в Україну ввезли понад 22,4 тис. вживаних автомобілів, що на 12% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Середній вік імпортованих авто з пробігом становить 8,7 року. Майже половина із них (48%) оснащені бензиновими двигунами. Частка електрокарів становить 42%, дизельних авто – 19%, гібридів – 6%, а авто з ГБО – 3%.Важливо
Найпопулярніше вживане авто в Україні — Volkswagen Golf. На друге місце піднявся електромобіль Tesla Model Y, а третім став Renault Megane.
Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за липень 2025 року:
- Volkswagen Golf – 1056 зареєстрованих авто.
- Tesla Model Y – 733.
- Renault Megane – 724.
- Volkswagen Tiguan – 674.
- Skoda Octavia – 669.
- Audi Q5 – 654.
- Nissan Rogue – 603.
- Tesla Model 3 – 567.
- Nissan Leaf – 522.
- Volkswagen Passat – 495.
Усього за 7 місяців 2025 року в Україну привезли 135,8 тис. авто з пробігом, що на 2% більше, аніж за аналогічний період минулого року.
До речі, на український ринок виходить новий кросовер Toyota із витратою 4,2 л на 100 км.
Також Фокус писав, що в Україні відновили реєстрацію автомобілів.