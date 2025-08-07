Які вживані авто найчастіше завозять в Україну із-за кордону в 2025 році (фото)

Українці стали завозити більше авто з пробігом із-за кордону. Найбільшим попитом користуються компактні моделі С-класу та електрокари.

Related video

За липень 2025 року в Україну ввезли понад 22,4 тис. вживаних автомобілів, що на 12% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf — найпопулярніше вживане авто в Україні Фото: Volkswagen

Середній вік імпортованих авто з пробігом становить 8,7 року. Майже половина із них (48%) оснащені бензиновими двигунами. Частка електрокарів становить 42%, дизельних авто – 19%, гібридів – 6%, а авто з ГБО – 3%.

Важливо

Можуть неприємно здивувати: чому не варто купувати вживані авто з надто малим пробігом

Найпопулярніше вживане авто в Україні — Volkswagen Golf. На друге місце піднявся електромобіль Tesla Model Y, а третім став Renault Megane.

Попит на Tesla Model Y зростає Фото: Tesla

Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за липень 2025 року:

Volkswagen Golf – 1056 зареєстрованих авто. Tesla Model Y – 733. Renault Megane – 724. Volkswagen Tiguan – 674. Skoda Octavia – 669. Audi Q5 – 654. Nissan Rogue – 603. Tesla Model 3 – 567. Nissan Leaf – 522. Volkswagen Passat – 495.

Усього за 7 місяців 2025 року в Україну привезли 135,8 тис. авто з пробігом, що на 2% більше, аніж за аналогічний період минулого року.

До речі, на український ринок виходить новий кросовер Toyota із витратою 4,2 л на 100 км.

Також Фокус писав, що в Україні відновили реєстрацію автомобілів.