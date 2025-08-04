Можуть неприємно здивувати: чому не варто купувати вживані авто з надто малим пробігом

Чимало покупців обирають вживані авто із якнайменшим пробігом, проте це не є запорукою їх гарного стану. Варто розуміти, що тривалий простій машини може призвести до серйозних проблем.

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Багато автомобілістів вважають, що вживані авто з невеликим пробігом за замовчуванням є безпроблемними, проте насправді це не так. Такі машини теж можуть мати несправності, повідомляє видання Express.

Дійсно, менший пробіг значить, що чимало компонентів авто не зносилися. Однак, експертка із авто з пробігом Сара Дженкінс зазначає, що нерідко про такі машини не дбали і обслуговували їх рідше.

За її словами, навіть якщо автомобіль стояв у гаражі, під загрозою двигун, можуть заклинити гальма і зіпсуватися шини. У салоні може з’явитися пліснява через вологість.

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"Люди вважають, що автомобіль з пробігом 30 000 миль (48 000 км, — Фокус) автоматично є безпечнішим варіантом, ніж той, що має 80 000 (128 000 км), але це не завжди так. Автомобілі створені для того, щоб ними їздили. Якщо вони простоюють місяцями чи роками, у них часто виникають приховані механічні проблеми, які не проявляються, поки не стає надто пізно", — наголошує Сара Дженкінс.

Рекомендується проїжджати хоча б по 15-50 км на тиждень, аби підтримувати автомобіль у непоганому стані. Також варто слідкувати за станом шин, перевіряти, чи не підтікають мастило або антифриз.

Також Сара Дженкінс рекомендує при виборі авто з пробігом цікавитися у продавців, де вони паркували авто і як часто проходили планове техобслуговування. На її думку, малий пробіг авто може бути перевагою при виборі лише тоді, коли його регулярно обслуговували.

Між іншим, нещодавно досвідчений механік назвав бренд найнадійніших автомобілів.

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