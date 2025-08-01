Залишить механіків без роботи: експерт назвав бренд найнадійніших авто

Досвідчений механік із Великої Британії визначив автовиробника, який виготовляє найнадійніші моделі. Навіть 20-річні авто у непоганому стані.

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Найнадійніші авто сучасності – Honda. Такої думки дотримується автомеханік Джеймс Гудхенд, який веде авторські колонки в ЗМІ. Про це повідомляє британське видання Mirror.

"Якщо дозволяє бюджет, купуйте японську техніку. Найкраще — Honda. Вони справді найкращі у світі інженери автомобілів. Якби всі їздили на Honda, я б збанкрутував", — заявив Джеймс Гудхенд.

Honda Jazz — недооцінене і надійне авто Фото: Honda

Британський механік пояснив, що Honda вирізняється визначною надійністю. Одного разу Джеймс Гудхенд оглядав для клієнта 20-річну Honda Civic із пробігом 320 тис. км. Її двигун працював на диво тихо та плавно — можна було поставити чашку з чаєм на головку блоку циліндрів і не пролити ані краплі.

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Джеймс Гудхенд – не єдиний механік, який вважає автомобілі Honda витривалими і безпроблемними. Нещодавно британське видання WhatCar назвало Honda Jazz однією з найнадійніших моделей на ринку. Це одне з тих авто, які мають низку сильних сторін, проте наразі недооцінені, а тому не надто дорогі на вживаному ринку.

Раніше Фокус розповідав про найнадійніший кросовер із пробігом, який легко може проїхати 800 тис. км.

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