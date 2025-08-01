Оставит механиков без работы: эксперт назвал бренд самых надежных авто

Опытный механик из Великобритании определил автопроизводителя, который производит самые надежные модели. Даже 20-летние авто в неплохом состоянии.

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Самые надежные авто современности — Honda. Такого мнения придерживается автомеханик Джеймс Гудхенд, который ведет авторские колонки в СМИ. Об этом сообщает британское издание Mirror.

"Если позволяет бюджет, покупайте японскую технику. Лучше всего — Honda. Они действительно лучшие в мире инженеры автомобилей. Если бы все ездили на Honda, я бы обанкротился", — заявил Джеймс Гудхенд.

Honda Jazz — недооцененное и надежное авто Фото: Honda

Британский механик объяснил, что Honda отличается выдающейся надежностью. Однажды Джеймс Гудхенд осматривал для клиента 20-летнюю Honda Civic с пробегом 320 тыс. км. Ее двигатель работал удивительно тихо и плавно — можно было поставить чашку с чаем на головку блока цилиндров и не пролить ни капли.

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Невозможно отремонтировать: опытный механик назвал подержанное авто, которое не стоит покупать

Джеймс Гудхенд — не единственный механик, который считает автомобили Honda выносливыми и беспроблемными. Недавно британское издание WhatCar назвало Honda Jazz одной из самых надежных моделей на рынке. Это одно из тех авто, которые обладают рядом сильных сторон, однако пока недооценены, а потому не слишком дороги на подержанном рынке.

Ранее Фокус рассказывал о самом надежном кроссовере с пробегом, который легко может проехать 800 тыс. км.

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