Могут неприятно удивить: почему не стоит покупать подержанные авто со слишком малым пробегом

Многие покупатели выбирают подержанные авто с наименьшим пробегом, однако это не является залогом их хорошего состояния. Стоит понимать, что длительный простой машины может привести к серьезным проблемам.

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Многие автомобилисты считают, что подержанные авто с небольшим пробегом по умолчанию являются беспроблемными, однако на самом деле это не так. Такие машины тоже могут иметь неисправности, сообщает издание Express.

Действительно, меньший пробег значит, что многие компоненты авто не износились. Однако, эксперт по авто с пробегом Сара Дженкинс отмечает, что нередко о таких машинах не заботились и обслуживали их реже.

По ее словам, даже если автомобиль стоял в гараже, под угрозой двигатель, могут заклинить тормоза и испортиться шины. В салоне может появиться плесень из-за влажности.

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Невозможно отремонтировать: опытный механик назвал подержанное авто, которое не стоит покупать

"Люди считают, что автомобиль с пробегом 30 000 миль (48 000 км, — Фокус) автоматически является более безопасным вариантом, чем тот, что имеет 80 000 (128 000 км), но это не всегда так. Автомобили созданы для того, чтобы на них ездили. Если они простаивают месяцами или годами, у них часто возникают скрытые механические проблемы, которые не проявляются, пока не становится слишком поздно", — отмечает Сара Дженкинс.

Рекомендуется проезжать хотя бы по 15-50 км в неделю, чтобы поддерживать автомобиль в хорошем состоянии. Также стоит следить за состоянием шин, проверять, не подтекают ли масло или антифриз.

Также Сара Дженкинс рекомендует при выборе авто с пробегом интересоваться у продавцов, где они парковали авто и как часто проходили плановое техобслуживание. По ее мнению, малый пробег авто может быть преимуществом при выборе только тогда, когда его регулярно обслуживали.

Между прочим, недавно опытный механик назвал бренд самых надежных автомобилей.

Также Фокус писал, что расход топлива 30 авто проверили в реальных условиях.