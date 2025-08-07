Какие подержанные авто чаще всего завозят в Украину из-за рубежа в 2025 году (фото)

Украинцы стали завозить больше авто с пробегом из-за рубежа. Наибольшим спросом пользуются компактные модели С-класса и электрокары.

За июль 2025 года в Украину ввезли более 22,4 тыс. подержанных автомобилей, что на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen Golf — самое популярное подержанное авто в Украине Фото: Volkswagen

Средний возраст импортируемых авто с пробегом составляет 8,7 года. Почти половина из них (48%) оснащены бензиновыми двигателями. Доля электрокаров составляет 42%, дизельных авто — 19%, гибридов — 6%, а авто с ГБО — 3%.

Самое популярное подержанное авто в Украине — Volkswagen Golf. На второе место поднялся электромобиль Tesla Model Y, а третьим стал Renault Megane.

Спрос на Tesla Model Y растет Фото: Tesla

Самые популярные авто с пробегом в Украине за июль 2025 года:

Volkswagen Golf — 1056 зарегистрированных авто. Tesla Model Y — 733. Renault Megane — 724. Volkswagen Tiguan — 674. Skoda Octavia — 669. Audi Q5 — 654. Nissan Rogue — 603. Tesla Model 3 — 567. Nissan Leaf — 522. Volkswagen Passat — 495.

Всего за 7 месяцев 2025 года в Украину привезли 135,8 тыс. авто с пробегом, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

