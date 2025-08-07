Какие подержанные авто чаще всего завозят в Украину из-за рубежа в 2025 году (фото)
Украинцы стали завозить больше авто с пробегом из-за рубежа. Наибольшим спросом пользуются компактные модели С-класса и электрокары.
За июль 2025 года в Украину ввезли более 22,4 тыс. подержанных автомобилей, что на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Средний возраст импортируемых авто с пробегом составляет 8,7 года. Почти половина из них (48%) оснащены бензиновыми двигателями. Доля электрокаров составляет 42%, дизельных авто — 19%, гибридов — 6%, а авто с ГБО — 3%.Важно
Самое популярное подержанное авто в Украине — Volkswagen Golf. На второе место поднялся электромобиль Tesla Model Y, а третьим стал Renault Megane.
Самые популярные авто с пробегом в Украине за июль 2025 года:
- Volkswagen Golf — 1056 зарегистрированных авто.
- Tesla Model Y — 733.
- Renault Megane — 724.
- Volkswagen Tiguan — 674.
- Skoda Octavia — 669.
- Audi Q5 — 654.
- Nissan Rogue — 603.
- Tesla Model 3 — 567.
- Nissan Leaf — 522.
- Volkswagen Passat — 495.
Всего за 7 месяцев 2025 года в Украину привезли 135,8 тыс. авто с пробегом, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кстати, на украинский рынок выходит новый кроссовер Toyota с расходом 4,2 л на 100 км.
Также Фокус писал, что в Украине возобновили регистрацию автомобилей.