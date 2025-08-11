Продажі електрокарів в Україні демонструють стрімке зростання: які моделі купують (фото)

В Україні різко зростає попит на електромобілі. Найпопулярнішими є Tesla та моделі китайського виробництва.

За липень 2025 року в Україні поставили на облік 7025 електрокарів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відзначено зростання одразу на 47%. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Продажі електромобілів в Україні зростають, адже із 2026 року планують прибрати пільги на них – повернути ПДВ при покупці.

BYD Song Plus — найпопулярніший новий електрокар в Україні Фото: BYD Auto

Переважна більшість зареєстрованих електрокарів – легкові моделі (6849 од.). Із них 1587 — нові електромобілі (+62%), а 5262 – із пробігом (+42%). Комерційних електричних моделей продали 176 і лише 20 із них є новими.

У новому сегменті домінують електромобілі з Китаю. Найбільшим попитом користується електрокросовер BYD Song Plus.

Топ 5 популярних нових електромобілів в Україні за липень 2025 року:

BYD Song Plus – 384 проданих авто. Honda e:NS1 – 204 од. Volkswagen ID.Unyx – 131 од. Zeekr 7X – 104 од. Audi Q4 e-tron – 89 од.

Tesla Model Y лідирує у вживаному сегменті Фото: Tesla

Найпопулярніші вживані електромобілі – Tesla та Nissan Leaf.

Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Tesla Model Y – 733 зареєстрованих авто. Tesla Model 3 – 567 од. Nissan Leaf – 522 од. Kia Niro EV – 265 од. Hyundai Kona Electric – 226 од.

За даними блогерки Марини Китіної, всього в Україні зареєстровано вже 178 187 електромобілів.

