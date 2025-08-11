Продажі електрокарів в Україні демонструють стрімке зростання: які моделі купують (фото)
В Україні різко зростає попит на електромобілі. Найпопулярнішими є Tesla та моделі китайського виробництва.
За липень 2025 року в Україні поставили на облік 7025 електрокарів. Порівняно з аналогічним періодом минулого року відзначено зростання одразу на 47%. Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Продажі електромобілів в Україні зростають, адже із 2026 року планують прибрати пільги на них – повернути ПДВ при покупці.
Переважна більшість зареєстрованих електрокарів – легкові моделі (6849 од.). Із них 1587 — нові електромобілі (+62%), а 5262 – із пробігом (+42%). Комерційних електричних моделей продали 176 і лише 20 із них є новими.
У новому сегменті домінують електромобілі з Китаю. Найбільшим попитом користується електрокросовер BYD Song Plus.
Топ 5 популярних нових електромобілів в Україні за липень 2025 року:
- BYD Song Plus – 384 проданих авто.
- Honda e:NS1 – 204 од.
- Volkswagen ID.Unyx – 131 од.
- Zeekr 7X – 104 од.
- Audi Q4 e-tron – 89 од.
Найпопулярніші вживані електромобілі – Tesla та Nissan Leaf.Важливо
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Tesla Model Y – 733 зареєстрованих авто.
- Tesla Model 3 – 567 од.
- Nissan Leaf – 522 од.
- Kia Niro EV – 265 од.
- Hyundai Kona Electric – 226 од.
За даними блогерки Марини Китіної, всього в Україні зареєстровано вже 178 187 електромобілів.
Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші моделі авто в Україні за 2025 рік.
Також ми писали, що в Україні з'явився новітній спортивний електрокросовер Smart.