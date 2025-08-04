Кросовери та електрокари: які автомобілі купують українці в 2025 році (фото)

Визначено найпопулярніші нові авто в Україні за липень 2025 року. До топ 10 лідерів потрапили виключно моделі підвищеної прохідності.

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За липень 2025 року українці придбали 6,4 тис. нових авто, переважна більшість із яких були кросоверами. Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром".

Попит на BYD Song Plus зростає Фото: BYD Auto

У десятці лідерів українського авторинку в липень потрапили лише моделі підвищеної прохідності – кросовери та позашляховики. Примітно, що на ці 10 моделей припадає 36% усіх продажів нових авто.

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Найпопулярніший автомобіль в Україні незмінний – це кросовер Renault Duster. А от друге місце посів електромобіль BYD Song Plus, який потіснив Toyota RAV4 на третю позицію. Між іншим, загалом у топ 10 також потрапили електричні Honda e:NS1 та Volkswagen ID.Unyx.

Toyota RAV4 втратила в популярності Фото: Toyota

Найпопулярніші авто в Україні за липень 2025 року:

Renault Duster – 491 продане авто. BYD Song Plus – 391 од. Toyota RAV4 – 245 од. Hyundai Tucson – 208 од. Honda e:NS1 – 206 од. Volkswagen Touareg – 165 од. Skoda Kodiaq – 164 од. Kia Sportage – 162 од. Toyota Land Cruiser Prado – 155 од. Volkswagen ID.Unyx – 131 од.

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