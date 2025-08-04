Кроссоверы и электрокары: какие автомобили покупают украинцы в 2025 году (фото)
Определены самые популярные новые авто в Украине за июль 2025 года. В топ 10 лидеров попали исключительно модели повышенной проходимости.
За июль 2025 года украинцы приобрели 6,4 тыс. новых авто, подавляющее большинство из которых были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В десятку лидеров украинского авторынка в июле попали только модели повышенной проходимости — кроссоверы и внедорожники. Примечательно, что на эти 10 моделей приходится 36% всех продаж новых авто.Важно
Самый популярный автомобиль в Украине неизменен — это кроссовер Renault Duster. А вот второе место занял электромобиль BYD Song Plus, который потеснил Toyota RAV4 на третью позицию. Между прочим, всего в топ 10 также попали электрические Honda e:NS1 и Volkswagen ID.Unyx.
Самые популярные авто в Украине за июль 2025 года:
- Renault Duster — 491 проданное авто.
- BYD Song Plus — 391 ед.
- Toyota RAV4 — 245 ед.
- Hyundai Tucson — 208 ед.
- Honda e:NS1 — 206 ед.
- Volkswagen Touareg — 165 ед.
- Skoda Kodiaq — 164 ед.
- Kia Sportage — 162 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 155 ед.
- Volkswagen ID.Unyx — 131 ед.
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