Кроссоверы и электрокары: какие автомобили покупают украинцы в 2025 году (фото)

Определены самые популярные новые авто в Украине за июль 2025 года. В топ 10 лидеров попали исключительно модели повышенной проходимости.

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За июль 2025 года украинцы приобрели 6,4 тыс. новых авто, подавляющее большинство из которых были кроссоверами. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

Спрос на BYD Song Plus растет на BYD Song Plus Фото: BYD Auto

В десятку лидеров украинского авторынка в июле попали только модели повышенной проходимости — кроссоверы и внедорожники. Примечательно, что на эти 10 моделей приходится 36% всех продаж новых авто.

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Самый популярный автомобиль в Украине неизменен — это кроссовер Renault Duster. А вот второе место занял электромобиль BYD Song Plus, который потеснил Toyota RAV4 на третью позицию. Между прочим, всего в топ 10 также попали электрические Honda e:NS1 и Volkswagen ID.Unyx.

Toyota RAV4 потеряла в популярности Фото: Toyota

Самые популярные авто в Украине за июль 2025 года:

Renault Duster — 491 проданное авто. BYD Song Plus — 391 ед. Toyota RAV4 — 245 ед. Hyundai Tucson — 208 ед. Honda e:NS1 — 206 ед. Volkswagen Touareg — 165 ед. Skoda Kodiaq — 164 ед. Kia Sportage — 162 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 155 ед. Volkswagen ID.Unyx — 131 ед.

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