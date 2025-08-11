Продажи электрокаров в Украине демонстрируют стремительный рост: какие модели покупают (фото)
В Украине резко растет спрос на электромобили. Самыми популярными являются Tesla и модели китайского производства.
За июль 2025 года в Украине поставили на учет 7025 электрокаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост сразу на 47%. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Продажи электромобилей в Украине растут, ведь с 2026 года планируют убрать льготы на них — вернуть НДС при покупке.
Подавляющее большинство зарегистрированных электрокаров — легковые модели (6849 ед.). Из них 1587 — новые электромобили (+62%), а 5262 — с пробегом (+42%). Коммерческих электрических моделей продали 176 и только 20 из них являются новыми.
В новом сегменте доминируют электромобили из Китая. Наибольшим спросом пользуется электрокроссовер BYD Song Plus.
Топ 5 популярных новых электромобилей в Украине за июль 2025 года:
- BYD Song Plus — 384 проданных авто.
- Honda e:NS1 — 204 ед.
- Volkswagen ID.Unyx — 131 ед.
- Zeekr 7X — 104 ед.
- Audi Q4 e-tron — 89 ед.
Самые популярные подержанные электромобили — Tesla и Nissan Leaf.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Tesla Model Y — 733 зарегистрированных авто.
- Tesla Model 3 — 567 ед.
- Nissan Leaf — 522 ед.
- Kia Niro EV — 265 ед.
- Hyundai Kona Electric — 226 ед.
По данным блогера Марины Китиной, всего в Украине зарегистрировано уже 178 187 электромобилей.
