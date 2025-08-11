Продажи электрокаров в Украине демонстрируют стремительный рост: какие модели покупают (фото)

В Украине резко растет спрос на электромобили. Самыми популярными являются Tesla и модели китайского производства.

За июль 2025 года в Украине поставили на учет 7025 электрокаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост сразу на 47%. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Продажи электромобилей в Украине растут, ведь с 2026 года планируют убрать льготы на них — вернуть НДС при покупке.

BYD Song Plus — самый популярный новый электрокар в Украине Фото: BYD Auto

Подавляющее большинство зарегистрированных электрокаров — легковые модели (6849 ед.). Из них 1587 — новые электромобили (+62%), а 5262 — с пробегом (+42%). Коммерческих электрических моделей продали 176 и только 20 из них являются новыми.

В новом сегменте доминируют электромобили из Китая. Наибольшим спросом пользуется электрокроссовер BYD Song Plus.

Топ 5 популярных новых электромобилей в Украине за июль 2025 года:

BYD Song Plus — 384 проданных авто. Honda e:NS1 — 204 ед. Volkswagen ID.Unyx — 131 ед. Zeekr 7X — 104 ед. Audi Q4 e-tron — 89 ед.

Tesla Model Y лидирует в подержанном сегменте Фото: Tesla

Самые популярные подержанные электромобили — Tesla и Nissan Leaf.

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Tesla Model Y — 733 зарегистрированных авто. Tesla Model 3 — 567 ед. Nissan Leaf — 522 ед. Kia Niro EV — 265 ед. Hyundai Kona Electric — 226 ед.

По данным блогера Марины Китиной, всего в Украине зарегистрировано уже 178 187 электромобилей.

