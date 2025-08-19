Проїдуть понад 500 тис. км: названо найнадійніші дизельні двигуни на ринку

Не секрет, що ресурс сучасних двигунів авто значно зменшився. Утім, на ринку ще вистачає моделей із моторами, які легко проїдуть пів мільйона кілометрів чи навіть більше, і серед них чимало дизелів.

Дизельні двигуни 90-х та 2000-х надійніші та довговічніші, адже не мають складного обладнання, яке потрібне, аби відповідати сучасним еконормам. Найнадійніші дизельні двигуни на ринку обрало французьке видання L’Automobiliste.

Нові дизельні та бензинові мотори оснащені складною електронікою, сучасними сажовими фільтрами, турбінами зі змінною геометрією чи системою рециркуляції вихлопних газів EGR. У їх конструкції використані легкі сплави, які не такі витривалі, як сталь чи чавун.

Так, ці інновації зменшили витрату пального чи шкідливі викиди, проте вони зробили дизельні двигуни менш довговічними та дорогими в ремонті. Вони вже не такі надійні, як п’ять дизелів, які потрапили до рейтингу надійності.

Volkswagen 1,9 TDI

1,9-літровий турбодизель Volkswagen – еталон надійності. Він доволі шумний, але витривалий і невибагливий. Цей двигун встановлювали на велику кількість моделей Volkswagen Group – від VW Caddy і до Audi A6.

Toyota D-4D

Сімейство двизелів Toyota D-4D нараховує кілька двигунів. Двигуни об’ємом 2,0 та 2,2 л зустрічаються на Toyota Avensis чи RAV4, а от більші мотори об’ємом від 2,4 до 3,0 л встановлювали на Toyota Hilux і Land Cruiser Prado. Ці турбодизелі легко здолають сотні тисяч кілометрів.

PSA 2,0 HDi

Надійний та довговічний турбодизель об’ємом 2 літри можна зустріти під капотом багатьох моделей Peugeot та Citroen. Ним комплектували Citroen C5 та Xsara, Peugeot 406 і 407, комерційний Peugeot Expert. Останньою моделлю із цим двигуном став кросовер Citroen C5 Aircross, а його виробництво припинили через невідповідність новим еконормам.

Renault-Nissan 2,5 dCi

2,5-літровий турбодизель встановлювали на комерційні Renault Master і Trafic, а також на Nissan Interstar та Opel Movano. Він витривалий і довговічний.

Volkswagen 3,0 TDI

Трилітровий дизель Volkswagen V6 – останній з могікан. Його зараз можна зустріти на VW Touareg, Amarok чи Audi Q8. Свого часу його встановлювали навіть на Porsche Cayenne та Macan. Двигун безпроблемний та надзвичайно тяговитий, але особливо надійними є більш ранні його версії.

