Какие авто с пробегом в возрасте до 5 лет быстро теряют в цене, а какие — дорожают (фото)

Цены на подержанные авто из США выросли из-за пошлин Трампа, однако некоторые модели существенно дешевеют в 2025 году. Больше всего теряют в цене электрокары и премиальные авто.

Цены на авто с пробегом в США снова начали расти после заявления Дональда Трампа о введении пошлины. Существенный рост зафиксирован в последние 5 месяцев и сейчас подержанные авто уже на 3,7% дороже, чем в прошлом году. Об этом свидетельствует исследование сайта iSeeCars.

Эксперты проанализировали 1,5 миллиона объявлений о продаже авто в возрасте до 5 лет и сравнили их стоимость с прошлогодними показателями.

Наибольший рост цен отмечен в июне — на 4,8%. Существенно подорожали Infiniti (+11,7%), Land Rover (+11,5%) и BMW (+11,4%).

Цена BMW 4 Series с пробегом существенно возрастает Фото: BMW

Подержанные авто, которые больше всего дорожают в 2025 году:

BMW 4 Series — +30,0%. Porsche Cayenne — +22,3%. Land Rover Discovery — +20,4%. BMW 7 Series — +20,2%. Porsche 911 — +18,4%. Infiniti QX60 — +17,8%. Chevrolet Trax — +17,7%. Audi Q5 hybrid — +17,4%. Nissan Titan — +14,5%. BMW 5 Series — +13,0%.

Наибольшее падение цены продемонстрировала Tesla (-5,3%). Также подешевели Chevrolet (-2,8%) и Chrysler (-2,7%). В рейтинге есть авто из США, которые пользуются спросом в Украине.

Tesla Model S быстрее всех дешевеет Tesla Model S Фото: Tesla

Какие авто с пробегом больше всего теряют в цене в 2025 году:

Tesla Model S — -12,3%. Tesla Model Y — -12,3%. Tesla Model X — -12,1%. Ford Explorer Hybrid — -9,5%. Jeep Gladiator — -8,5%. Mercedes-Benz GLB — -6,6%. Maserati Levante — -6,5%. Lincoln Aviator — -6,3%. Mercedes-AMG GT — -4,8%. Tesla Model 3 — -4,3%.

