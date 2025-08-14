Які авто з пробігом віком до 5 років швидко втрачають у ціні, а які — дорожчають (фото)
Ціни на вживані авто з США зросли через мита Трампа, проте деякі моделі суттєво дешевшають у 2025 році. Найбільше втрачають у ціні електрокари та преміальні авто.
Ціни на авто з пробігом у США знову почали зростати після заяви Дональда Трампа про введення мита. Суттєве зростання зафіксоване в останні 5 місяців і зараз вживані авто вже на 3,7% дорожчі, аніж торік. Про це свідчить дослідження сайту iSeeCars.
Експерти проаналізували 1,5 мільйона оголошень про продаж авто віком до 5 років та порівняли їх вартість із минулорічними показниками.
Найбільше зростання цін відзначене у червні – на 4,8%. Суттєво подорожчали Infiniti (+11,7%), Land Rover (+11,5%) та BMW (+11,4%).
Вживані авто, які найбільше дорожчають у 2025 році:
- BMW 4 Series – +30,0%.
- Porsche Cayenne – +22,3%.
- Land Rover Discovery – +20,4%.
- BMW 7 Series – +20,2%.
- Porsche 911 – +18,4%.
- Infiniti QX60 – +17,8%.
- Chevrolet Trax – +17,7%.
- Audi Q5 hybrid – +17,4%.
- Nissan Titan – +14,5%.
- BMW 5 Series – +13,0%.
Найбільше падіння ціни продемонструвала Tesla (-5,3%). Також подешевшали Chevrolet (-2,8%) та Chrysler (-2,7%). У рейтингу є авто зі США, які мають попит в Україні.
Які авто з пробігом найбільше втрачають у ціні в 2025 році:
- Tesla Model S – -12,3%.
- Tesla Model Y – -12,3%.
- Tesla Model X – -12,1%.
- Ford Explorer Hybrid – -9,5%.
- Jeep Gladiator – -8,5%.
- Mercedes-Benz GLB – -6,6%.
- Maserati Levante – -6,5%.
- Lincoln Aviator – -6,3%.
- Mercedes-AMG GT – -4,8%.
- Tesla Model 3 – -4,3%.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні дозволили продавати авто без обліку в ТЦК і МВС.
Також ми писали про найпопулярніші авто в Європі за 2025 рік.