Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Які авто з пробігом віком до 5 років швидко втрачають у ціні, а які — дорожчають (фото)

вживані авто зі США
Вживані авто зі США дорожчають | Фото: Motor1.com

Ціни на вживані авто з США зросли через мита Трампа, проте деякі моделі суттєво дешевшають у 2025 році. Найбільше втрачають у ціні електрокари та преміальні авто.

Related video

Ціни на авто з пробігом у США знову почали зростати після заяви Дональда Трампа про введення мита. Суттєве зростання зафіксоване в останні 5 місяців і зараз вживані авто вже на 3,7% дорожчі, аніж торік. Про це свідчить дослідження сайту iSeeCars.

Експерти проаналізували 1,5 мільйона оголошень про продаж авто віком до 5 років та порівняли їх вартість із минулорічними показниками.

Найбільше зростання цін відзначене у червні – на 4,8%. Суттєво подорожчали Infiniti (+11,7%), Land Rover (+11,5%) та BMW (+11,4%).

BMW 4 Series
Ціна BMW 4 Series з пробігом суттєво зростає
Фото: BMW

Вживані авто, які найбільше дорожчають у 2025 році:

  1. BMW 4 Series – +30,0%.
  2. Porsche Cayenne – +22,3%.
  3. Land Rover Discovery – +20,4%.
  4. BMW 7 Series – +20,2%.
  5. Porsche 911 – +18,4%.
  6. Infiniti QX60 – +17,8%.
  7. Chevrolet Trax – +17,7%.
  8. Audi Q5 hybrid – +17,4%.
  9. Nissan Titan – +14,5%.
  10. BMW 5 Series – +13,0%.
Важливо
Можуть неприємно здивувати: чому не варто купувати вживані авто з надто малим пробігом
Можуть неприємно здивувати: чому не варто купувати вживані авто з надто малим пробігом

Найбільше падіння ціни продемонструвала Tesla (-5,3%). Також подешевшали Chevrolet (-2,8%) та Chrysler (-2,7%). У рейтингу є авто зі США, які мають попит в Україні.

Tesla Model S
Tesla Model S найшвидше дешевшає
Фото: Tesla

Які авто з пробігом найбільше втрачають у ціні в 2025 році:

  1. Tesla Model S – -12,3%.
  2. Tesla Model Y – -12,3%.
  3. Tesla Model X – -12,1%.
  4. Ford Explorer Hybrid – -9,5%.
  5. Jeep Gladiator – -8,5%.
  6. Mercedes-Benz GLB – -6,6%.
  7. Maserati Levante – -6,5%.
  8. Lincoln Aviator – -6,3%.
  9. Mercedes-AMG GT – -4,8%.
  10. Tesla Model 3 – -4,3%.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні дозволили продавати авто без обліку в ТЦК і МВС.

Також ми писали про найпопулярніші авто в Європі за 2025 рік.