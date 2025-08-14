Які авто з пробігом віком до 5 років швидко втрачають у ціні, а які — дорожчають (фото)

Ціни на вживані авто з США зросли через мита Трампа, проте деякі моделі суттєво дешевшають у 2025 році. Найбільше втрачають у ціні електрокари та преміальні авто.

Ціни на авто з пробігом у США знову почали зростати після заяви Дональда Трампа про введення мита. Суттєве зростання зафіксоване в останні 5 місяців і зараз вживані авто вже на 3,7% дорожчі, аніж торік. Про це свідчить дослідження сайту iSeeCars.

Експерти проаналізували 1,5 мільйона оголошень про продаж авто віком до 5 років та порівняли їх вартість із минулорічними показниками.

Найбільше зростання цін відзначене у червні – на 4,8%. Суттєво подорожчали Infiniti (+11,7%), Land Rover (+11,5%) та BMW (+11,4%).

Ціна BMW 4 Series з пробігом суттєво зростає Фото: BMW

Вживані авто, які найбільше дорожчають у 2025 році:

BMW 4 Series – +30,0%. Porsche Cayenne – +22,3%. Land Rover Discovery – +20,4%. BMW 7 Series – +20,2%. Porsche 911 – +18,4%. Infiniti QX60 – +17,8%. Chevrolet Trax – +17,7%. Audi Q5 hybrid – +17,4%. Nissan Titan – +14,5%. BMW 5 Series – +13,0%.

Найбільше падіння ціни продемонструвала Tesla (-5,3%). Також подешевшали Chevrolet (-2,8%) та Chrysler (-2,7%). У рейтингу є авто зі США, які мають попит в Україні.

Tesla Model S найшвидше дешевшає Фото: Tesla

Які авто з пробігом найбільше втрачають у ціні в 2025 році:

Tesla Model S – -12,3%. Tesla Model Y – -12,3%. Tesla Model X – -12,1%. Ford Explorer Hybrid – -9,5%. Jeep Gladiator – -8,5%. Mercedes-Benz GLB – -6,6%. Maserati Levante – -6,5%. Lincoln Aviator – -6,3%. Mercedes-AMG GT – -4,8%. Tesla Model 3 – -4,3%.

