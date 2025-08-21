Якими автомобілями найбільше задоволені їхні власники — дослідження

Власники все менше задоволені своїми автомобілями. Найбільше автолюбителі розчаровані в електрокарах, а найменше – у японських авто.

Рівень вдоволеності власників своїми автомобілями визначила американська компанія ACSI, яка займається споживчими дослідженнями. Результати дослідження опублікували на її сайті.

Експерти опитали власників масових та преміальних моделей авто та визначили, наскільки вони задоволені покупкою і які основні якості авто викликають невдоволення. Машини оцінювали за 100-бальною шкалою.

Власники японських моделей найбільше задоволені своїми авто

Вияснилося, що найбільше дратують власників мультимедійні системи, втрата автомобілями у ціні, умови гарантії, а також невідповідність реальної витрати пального (чи запасу ходу електрокарів) паспортним показникам.

Відзначається, що найбільше розчарували власників електрокари: індекс задоволеності знизився із 77 до 73. Також відзначається падіння (із 82 до 80) у сегменті гібридів, а от бензинові авто залишилися на попередньому рівні з показником 80.

У масовому сегменті середній індекс задоволеності складає 79, а найбільше цінуються власниками японські бренди Subaru (85), Mazda і Toyota (по 82).

У сегменті преміальних автомобілів лідирує Lexus

У преміальному класі показник задоволеності становить 80, а в лідерах – бренди Lexus (87) і Mercedes-Benz (82).

