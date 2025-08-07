Доступні і безпроблемні: експерти назвали кращі авто з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Фахівці рекомендують автомобілістам, які обирають вживану машину, звернути увагу на три моделі. Вони недорогі, витривалі та безпроблемні.
У сегменті авто з пробігом вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000) вибір доволі широкий. Можна обрати бензинові, дизельні та електричні моделі різних класів, проте три з них заслуговують особливої уваги. Про це повідомляє британське видання Express.
Toyota RAV4
КросоверToyota RAV4 — одна із найнадійніших моделей з пробігом. Європейська статистика показує, що в лише 9,68% цих авто зафіксовано несправності. Кросовер здатен подолати сотні тисяч кілометрів і не ламається, якщо не заганяти його на серйозне бездоріжжя чи у воду. За $13 000 можна обрати модель четвертого покоління.
Nissan Leaf
Електромобіль Nissan Leaf другої генерації має менший запас ходу, аніж основні суперники, зате він дуже дешевий і рідко виходить із ладу. Його рейтинг надійності становить 95,6%, тобто несправних авто надзвичайно мало.
Dacia/Renault Duster
Duster другого покоління – недороге авто із просторим багажником та чудовою прохідністю. У нього небагате оснащення та не надто дороге внутрішнє оздоблення, зате кросовер дуже дешевий і невибагливий.
