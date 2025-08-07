Доступные и беспроблемные: эксперты назвали лучшие авто с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)

Специалисты рекомендуют автомобилистам, которые выбирают подержанную машину, обратить внимание на три модели. Они недорогие, выносливые и беспроблемные.

В сегменте авто с пробегом стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000) выбор довольно широк. Можно выбрать бензиновые, дизельные и электрические модели разных классов, однако три из них заслуживают особого внимания. Об этом сообщает британское издание Express.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 Фото: Toyota

Кроссовер Toyota RAV4 — одна из самых надежных моделей с пробегом. Европейская статистика показывает, что только в 9,68% этих авто зафиксированы неисправности. Кроссовер способен преодолеть сотни тысяч километров и не ломается, если не загонять его на серьезное бездорожье или в воду. За $13 000 можно выбрать модель четвертого поколения.

Nissan Leaf

Nissan Leaf Фото: Nissan

Электромобиль Nissan Leaf второй генерации имеет меньший запас хода, чем основные соперники, зато он очень дешевый и редко выходит из строя. Его рейтинг надежности составляет 95,6%, то есть неисправных авто очень мало.

Dacia/Renault Duster

Dacia Duster Фото: Dacia

Duster второго поколения — недорогое авто с просторным багажником и отличной проходимостью. У него небогатое оснащение и не слишком дорогая внутренняя отделка, зато кроссовер очень дешевый и неприхотливый.

