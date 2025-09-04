Поддержите нас UA
Легко проедут более 400 000 км: эксперты определили самые надежные авто современности (фото)

пробег 400 000 км
Ряд моделей авто легко преодолеет 400 000 км | Фото: drive2.ru

Специалисты назвали самые выносливые авто на рынке. Для этих моделей пробег 400 000 км и более — не проблема.

Современные авто считаются менее надежными, чем модели 80-х или 90-х годов, однако и среди них есть беспроблемные долгожители. Самые надежные авто определили специалисты американской организации iSeeCars.

Toyota Tundra
Toyota Tundra признали самым надежным авто на рынке
Фото: Toyota

Показателем долговечности эксперты считают способность проехать 400 000 км. С 2013 года они изучали информацию о зарегистрированных автомобилях и их пробеге и в целом проанализировали данные по 402 миллионам машин.

Основной показатель рейтинга — вероятность (в процентах) той или иной модели преодолеть отметку в 400 000 км. Исследование показало, что в последние годы автомобили стали надежнее — в 2025 году этот показатель составил 8,6%.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia отличается надежностью
Фото: Toyota

Больше всего шансов проехать более 400 000 км имеют японские автомобили — Toyota (17%) и Honda (13,6%). Среди моделей-долгожителей преобладают рамные внедорожники и пикапы, а лидерами рейтинга являются Toyota Tundra и Sequoia.

Самые надежные автомобили современности по версии iSeeCars:

  1. Toyota Tundra — 36,6% вероятности проехать 400 000 км.
  2. Toyota Sequoia — 36,4%.
  3. Toyota 4Runner — 26,8%.
  4. Toyota Tacoma — 26,7%.
  5. Toyota Highlander Hybrid — 25,9%.
  6. Honda Ridgeline — 25,8%.
  7. Chevrolet Suburban — 22,0%.
  8. Toyota Avalon — 22,0%.
  9. Lexus GX — 20,7%.
  10. Chevrolet Silverado 1500 — 18,8%.
  11. GMC Yukon XL — 17,9%.
  12. Chevrolet Tahoe — 17,7%.
  13. Honda Pilot — 17,5%.
  14. Honda Accord — 16,6%.
  15. GMC Sierra 1500 — 16,1%.

