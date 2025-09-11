Лучше Camry и Avalon: Toyota представила недорогую альтернативу Tesla Model S (фото)

Опубликованы официальные фото Toyota bZ7. Электромобиль станет самым большим седаном марки, а его запас хода превысит 600 км.

Новая Toyota bZ7 поступит в производство в Китае до конца нынешнего года и там будет стоить примерно 200-250 тысяч юаней ($28 000 — 35 000). Об этом сообщает сайт Autohome.

Электромобиль Toyota bZ7 — большой седан, который станет доступной альтернативой Tesla Model S. Его дизайн выдержан в новом стиле марки — с выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами. Авто имеет аркообразную крышу и изогнутую оконную линию. Стандартными являются 20-дюймовые диски.

Авто отличается динамичным силуэтом Фото: Toyota

Седан Toyota bZ7 построен на платформе e-TNGA и существенно больше моделей Camry, Crown и Avalon.

Размеры Toyota bZ7 2026:

длина — 5130 мм;

ширина — 1965 мм;

высота — 1506 мм;

колесная база — 3020 мм.

В салоне Toyota bZ7 установили узкий цифровой щиток приборов и большой центральный тачскрин. Мультимедийную систему разработали в Huawei. Кроме того, электрокар получил современную систему полуавтономного движения с лидаром.

Мультимедийную систему авто создали в Huawei Фото: Toyota

Электромобиль Toyota bZ7 получил 282-сильный мотор на передней оси. Емкость батареи не раскрывают, однако известно, что запас хода составит не менее 600 км. 800-вольтная архитектура обеспечит быструю зарядку.

