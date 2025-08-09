Понад 1000 сил і дизайн як у Rolls-Royce: розкрито подробиці флагманського Zeekr (фото)

Новий Zeekr 9X готується до виходу на ринок. Великий 5,2-метровий кросовер отримає шикарний салон і потужну 1380-сильну установку, а його запас ходу сягне 1000 км.

Related video

Флагманський кросовер Zeekr 9X покажуть публіці у кінці серпня на автошоу в Ченду і до кінця третього кварталу 2025 року він надійде в продаж у Китаї за ціною від 600 000 до 900 000 юанів ($83 000 – 125 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Zeekr 9X сягає 5,2 м завдовжки Фото: Zeekr

Великий кросовер Zeekr 9X вирізняється рубаним дизайном і зовні нагадує Rolls-Royce Cullinan. У нього високий капот, хромована решітка радіатора і крупні С-подібні фари. Це найбільша модель Zeekr.

Кросовер отримає 1380-сильну гібридну установку Фото: Zeekr

Розміри Zeekr 9X 2025:

довжина – 5239 мм;

ширина – 2019 мм;

висота – 1819 мм;

колісна база – 3169 мм.

Салон оздобили шкірою і деревом Фото: Zeekr

Салон Zeekr 9X оздобили шкірою та деревом. На передній панелі встановили два екрани. Кросовер є шестимісним, причому крісла першого та другого ряду оснастили електроприводом. Також комплектація включає пневмопідвіску та активні стабілізатори.

Важливо

На базі Zeekr: Geely і Volvo показали електрокар за $15 200 із запасом ходу 430 км (фото)

Новий Zeekr 9X – перша модель марки із двигуном внутрішнього згоряння. 2,0-літрова турбочетвірка є частиною гібридною установки та працює разом із чотирма електромоторами. Сумарна віддача становить 1380 к. с., що дозволяє стартувати до 100 км/год за 3,1 с і розвивати 240 км/год.

Крісла першого та другого ряду мають електропривід Фото: Zeekr

На вибір запропонують великі батареї ємністю 55 та 70 кВт∙год. В електричному режимі кросовер Zeekr 9X проїжджатиме до 300 км, а загальний запас ходу на бензині та електротязі сягне 1000 км. 900-вольтна архітектура дозволить швидку зарядку на 80% за 9 хвилин.

Раніше Фокус писав про найбільший кросовер Volkswagen, який виявився недорогим.

Також ми повідомляли, що в Україні з'явився сімейний кросовер Citroen за $20 000.