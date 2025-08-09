Более 1000 сил и дизайн как у Rolls-Royce: раскрыты подробности флагманского Zeekr (фото)
Новый Zeekr 9X готовится к выходу на рынок. Большой 5,2-метровый кроссовер получит шикарный салон и мощную 1380-сильную установку, а его запас хода достигнет 1000 км.
Флагманский кроссовер Zeekr 9X покажут публике в конце августа на автошоу в Чэнду и до конца третьего квартала 2025 года он поступит в продажу в Китае по цене от 600 000 до 900 000 юаней ($83 000 — 125 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Большой кроссовер Zeekr 9X отличается рубленым дизайном и внешне напоминает Rolls-Royce Cullinan. У него высокий капот, хромированная решетка радиатора и крупные С-образные фары. Это самая большая модель Zeekr.
Размеры Zeekr 9X 2025:
- длина — 5239 мм;
- ширина — 2019 мм;
- высота — 1819 мм;
- колесная база — 3169 мм.
Салон Zeekr 9X украсили кожей и деревом. На передней панели установили два экрана. Кроссовер является шестиместным, причем кресла первого и второго ряда оснастили электроприводом. Также комплектация включает пневмоподвеску и активные стабилизаторы.
Новый Zeekr 9X — первая модель марки с двигателем внутреннего сгорания. 2,0-литровая турбочетверка является частью гибридной установки и работает вместе с четырьмя электромоторами. Суммарная отдача составляет 1380 л. с., что позволяет стартовать до 100 км/ч за 3,1 с и развивать 240 км/ч.
На выбор предложат большие батареи емкостью 55 и 70 кВт∙ч. В электрическом режиме кроссовер Zeekr 9X будет проезжать до 300 км, а общий запас хода на бензине и электротяге достигнет 1000 км. 900-вольтная архитектура позволит быструю зарядку на 80% за 9 минут.
Ранее Фокус писал о самом большом кроссовере Volkswagen, который оказался недорогим.
Также мы сообщали, что в Украине появился семейный кроссовер Citroen за $20 000.