Потужний флагман: дебютував конкурент Porsche Taycan від Volvo без заднього скла (фото)

На ринок виходить новий Polestar 5 — найдорожча і найпотужніша модель шведської марки. Електрокар від Volvo пропонують у версіях на 748 і 884 к. с. із запасом ходу до 670 км.

Related video

Серійний електромобіль Polestar 5 дебютував на автошоу IAA Mobility у Мюнхені і надходить у продаж за ціною від 119 900 до 142 900 євро. Його подробиці розкрили на сайті шведського бренду.

Електрокар не має заднього скла Фото: Polestar

П’ятиметровий седан Polestar 5 — конкурент BMW i7, Porsche Taycan та Mercedes EQS. Це найдорожча флагманська модель бренду.

Важливо

Запас ходу 700 км і величезний екран: дебютував новий електрокросовер Mercedes GLC (фото)

Новий Polestar 5 не змінився порівняно з перед серійними концептами і зберігає гранчастий дизайн та обтічний силует. Виражений "ніс" та тоненькі двосекційні фари – типові риси стилю Polestar. Примітно, що авто не має заднього скла.

Крісла Recaro оснащені електроприводом, вентиляцією і масажем Фото: Polestar

У салоні цифровий щиток приладів помістили на кермову колонку, також є проєкція на лобове скло. Електрокар отримав 14,5-дюймовий портретний дисплей та мультимедійну систему на базі Google. Авто має 365-літровий задній та 62-літровий передній багажники.

Спортивні крісла Recaro отримали електропривід, підігрів,в вентиляцію та масаж. Також комплектація Polestar 5 включає панорамний дах, чотиризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, акустику з 10 динаміками та систему напівавтономного руху.

Фото: Polestar

Електромобіль Polestar 5 запропонували у двох повнопривідних двомоторних версіях:

Dual motor – 748 к. с. і 812 Н∙м, 3,9 с до 100 км/год, максималка 250 км/год, батарея на 112 кВт∙год, запас ходу 670 км;

Performance – 884 к. с. і 1015 Н∙м, 3,2 с до 100 км/год, максималка 250 км/год, батарея на 112 кВт∙год, запас ходу 565 км.

Електрокар пропонують у версіях на 748 та 884 к. с. Фото: Polestar

800-вольтна архітектура підтримує зарядку потужністю 350 кВт. У такому режимі зарядити електрокар на 80% можна за 22 хвилини. Варіант Performance отримав адаптивні амортизатори.

Раніше у виробництво надійшов флагманський електромобіль Volvo із запасом ходу 700 км.

Також Фокус повідомляв, що Volvo відмовляється від універсалів.