Кінець епохи: Volvo відмовляється від універсалів

Знамениті універсали Volvo невдовзі стануть історією. Шведський автовиробник натомість робить ставку на кросовери.

Volvo не планує розробляти нові універсали в найближчому майбутньому, а існуючі моделі невдовзі знімуть із виробництва. Цю інформацію підтвердив СЕО шведської компанії Джим Роуен, повідомляє сайт Motor1.

Volvo V60 поки залишається на ринку, але наступника не отримає Фото: Volvo

Зокрема, флагманський універсал Volvo V90 припинять випускати до кінця вересня. Примітно, що споріднений седан Volvo S90 не тільки залишається на ринку, але й пройшов оновлення.

Volvo V60 поки вироблятимуть і він протримається на конвеєрі до кінця свого життєвого циклу, проте нове покоління цього універсалу не планується.

Відмову від універсалів Джим Роуен пояснює тим, що на ринку ці моделі поступово витісняються сімейними кросоверами. Саме на SUV і робитимуть ставку у Volvo. Яскравою ілюстрацією такого тренду є новий Volvo XC70, який перетворили із позашляхового універсала на сімейний кросовер.

Універсал Volvo 200 серії виявився дуже успішним Фото: Volvo

Варто відзначити, що універсали свого часу зіграли надзвичайно важливу роль в історії Volvo. Шведська компанія виробляє ці сімейні моделі з 1953 року.

Універсали Volvo тривалий час були надзвичайно популярними. Особливо вдалими виявилися Volvo 200 серії (1974-1993 рр.) та його наступники Volvo 850 і V70.

