Витрачає 4,2 л на 100 км: Geely та Volvo показали 520-сильний седан за ціною Camry (фото)

Презентовано новий Lynk & Co 10 EM-P. Великий седан Е-класу від преміального бренду Geely оснащений потужною гібридною установкою на 523 к. с. і стартує до сотні за 5,1 с, а його запас ходу сягає 1400 км.

Related video

Седан Lynk & Co 10 EM-P уже вийшов на ринок у Китаї за ціною від 192 000 до 222 000 юанів ($26 700 – 30 900), тобто там він коштує на рівні бензинової Toyota Camry. Про авто розповіли на сайті CarNewsChina.

Ззаду встановили висувний спойлер Фото: Lynk & Co

Lynk & Co 10 не є повністю самостійною моделлю – це плагін-гібридна версія електрокара Lynk & Co Z10. У його створенні взяли участь спеціалісти Volvo, адже обидва бренди належать концерну Geely.

Зовні гібрид майже не відрізняється від електрокара. У нього стрімкий силует, аркоподібний дах та фірмові для бренду високо посаджені фари. Ззаду встановили висувний спойлер.

Обтічне авто сягає 5 м завдовжки Фото: Lynk & Co

Розміри Lynk & Co 10 EM-P 2025:

довжина — 5050 мм;

ширина — 1965 мм;

висота — 1487 мм;

колісна база — 3005 мм;

маса — 2137 кг.

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і центральний 15,4-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Також встановили розкладний столик та бокс-холодильник.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Lynk & Co

Передні сидіння Lynk & Co 10 EM-P оснащені електроприводом, а підігрів, вентиляція та масаж є у всіх крісел. Також комплектація включає систему напівавтономного руху та акустику Harman/Kardon із 23 динаміками.

Важливо

На базі Zeekr: Geely і Volvo показали електрокар за $15 200 із запасом ходу 430 км (фото)

Новий Lynk & Co 10 EM-P оснащений 1,5-літтровим бензиновим двигуном та трьома електромоторами, які сумарно розвивають 523 к. с. та 755 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 5,1 с, а максимальна швидкість обмежена на 210 км/год.

Задні сидіння отримали підігрів, вентиляцію і масаж Фото: Lynk & Co

Середня витрата пального становить 4,2 л/100 км. На вибір доступні батареї ємністю 18,4 та 38,2 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 100 і 192 км, відповідно. Зарядка на 60% займає 13 хвилин. Загалом на бензині та електротязі седан може проїхати 1400 км.

Між іншим, нещодавно розсекретили сімейний кросовер Volvo із витратою 5,8 л на 100 км.

Також Фокус писав про дешевий молодіжний кросовер Geely за $13 000.