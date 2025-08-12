Расходует 4,2 л на 100 км: Geely и Volvo показали 520-сильный седан по цене Camry (фото)
Презентован новый Lynk & Co 10 EM-P. Большой седан Е-класса от премиального бренда Geely оснащен мощной гибридной установкой на 523 л. с. и стартует до сотни за 5,1 с, а его запас хода достигает 1400 км.
Седан Lynk & Co 10 EM-P уже вышел на рынок в Китае по цене от 192 000 до 222 000 юаней ($26 700 — 30 900), то есть там он стоит на уровне бензиновой Toyota Camry. Об авто рассказали на сайте CarNewsChina.
Lynk & Co 10 не является полностью самостоятельной моделью — это плагин-гибридная версия электрокара Lynk & Co Z10. В его создании приняли участие специалисты Volvo, ведь оба бренда принадлежат концерну Geely.
Внешне гибрид почти не отличается от электрокара. У него стремительный силуэт, аркообразная крыша и фирменные для бренда высоко посаженные фары. Сзади установили выдвижной спойлер.
Размеры Линк и Ко 10 ЭМ-П 2025:
- длина — 5050 мм;
- ширина — 1965 мм;
- высота — 1487 мм;
- колесная база — 3005 мм;
- масса — 2137 кг.
В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и центральный 15,4-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Также установили раскладной столик и бокс-холодильник.
Передние сиденья Lynk & Co 10 EM-P оснащены электроприводом, а подогрев, вентиляция и массаж есть у всех кресел. Также комплектация включает систему полуавтономного движения и акустику Harman/Kardon с 23 динамиками.Важно
Новый Lynk & Co 10 EM-P оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем и тремя электромоторами, которые суммарно развивают 523 л.с. и 755 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 5,1 с, а максимальная скорость ограничена на 210 км/ч.
Средний расход топлива составляет 4,2 л/100 км. На выбор доступны батареи емкостью 18,4 и 38,2 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 100 и 192 км, соответственно. Зарядка на 60% занимает 13 минут. Всего на бензине и электротяге седан может проехать 1400 км.
