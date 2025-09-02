Конец эпохи: Volvo отказывается от универсалов
Знаменитые универсалы Volvo вскоре станут историей. Шведский автопроизводитель вместо этого делает ставку на кроссоверы.
Volvo не планирует разрабатывать новые универсалы в ближайшем будущем, а существующие модели вскоре снимут с производства. Эту информацию подтвердил СЕО шведской компании Джим Роуэн, сообщает сайт Motor1.
В частности, флагманский универсал Volvo V90 прекратят выпускать до конца сентября. Примечательно, что родственный седан Volvo S90 не только остается на рынке, но и прошел обновление.
Volvo V60 пока будет производиться и продержится на конвейере до конца своего жизненного цикла, однако новое поколение этого универсала не планируется.Важно
Отказ от универсалов Джим Роуэн объясняет тем, что на рынке эти модели постепенно вытесняются семейными кроссоверами. Именно на SUV и будут делать ставку в Volvo. Яркой иллюстрацией такого тренда является новый Volvo XC70, который превратили из внедорожного универсала в семейный кроссовер.
Стоит отметить, что универсалы в свое время сыграли чрезвычайно важную роль в истории Volvo. Шведская компания производит эти семейные модели с 1953 года.
Универсалы Volvo долгое время были чрезвычайно популярными. Особенно удачными оказались Volvo 200 серии (1974-1993 гг.) и его преемники Volvo 850 и V70.
Между прочим, недавно стало известно, что Mercedes снимет с производства сразу два электрокара.
Также Фокус писал, что прекратят производство Volkswagen Touareg.