Конец эпохи: Volvo отказывается от универсалов

Знаменитые универсалы Volvo вскоре станут историей. Шведский автопроизводитель вместо этого делает ставку на кроссоверы.

Volvo не планирует разрабатывать новые универсалы в ближайшем будущем, а существующие модели вскоре снимут с производства. Эту информацию подтвердил СЕО шведской компании Джим Роуэн, сообщает сайт Motor1.

Volvo V60 пока остается на рынке, но преемника не получит Фото: Volvo

В частности, флагманский универсал Volvo V90 прекратят выпускать до конца сентября. Примечательно, что родственный седан Volvo S90 не только остается на рынке, но и прошел обновление.

Volvo V60 пока будет производиться и продержится на конвейере до конца своего жизненного цикла, однако новое поколение этого универсала не планируется.

Отказ от универсалов Джим Роуэн объясняет тем, что на рынке эти модели постепенно вытесняются семейными кроссоверами. Именно на SUV и будут делать ставку в Volvo. Яркой иллюстрацией такого тренда является новый Volvo XC70, который превратили из внедорожного универсала в семейный кроссовер.

Универсал Volvo 200 серии оказался очень успешным Фото: Volvo

Стоит отметить, что универсалы в свое время сыграли чрезвычайно важную роль в истории Volvo. Шведская компания производит эти семейные модели с 1953 года.

Универсалы Volvo долгое время были чрезвычайно популярными. Особенно удачными оказались Volvo 200 серии (1974-1993 гг.) и его преемники Volvo 850 и V70.

