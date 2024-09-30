"Шведский чемодан": самый популярный Volvo в истории празднует 50-летие (фото, видео)

Volvo 200 серии выпускали в течение 19 лет и всего собрали более 2,8 миллиона авто. Модель ценили за практичность, надежность и высокий уровень безопасности.

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В этом году свой 50-летний юбилей отмечает Volvo 200 серии. Это знаковая модель для шведской марки и самый популярный автомобиль в ее истории. О ней рассказали в видео на официальном Youtube-канале Volvo.

Первый Volvo 244 1974 года Фото: Volvo

Volvo 200 серии (модели 240 и 260) дебютировал в августе 1974 года, а его продажи стартовали с осени. Авто использовало агрегаты предшественника Volvo 140/160, а также позаимствовало отдельные решения у концепта Volvo ESC 1972 года — инновационного авто с безопасным каркасом кузова, ABS и камерой заднего вида.

На выбор предложили седан, универсал и купе. Их угловатый дизайн стал классикой для Volvo и обусловил развитие стиля марки на протяжении последующих десятилетий. За характерную внешность модель называли "шведским чемоданом". Авто оказались просторными внутри, а универсал привлекал огромным багажником.

Универсал Volvo 245 Фото: Volvo

А еще Volvo 200 серии был одним из самых безопасных авто своего времени. У Volvo ESC позаимствовали новые технологии безопасности — зоны деформации кузова, энергопоглощающие бамперы и травмобезопасную рулевую колонку.

В салоне установили травмоопасную рулевую колонку Фото: Volvo

Сначала модель предложили исключительно с бензиновыми двигателями мощностью до 140 л. с.: четырехцилиндровыми у Volvo 240 и V6 — в 260. Кстати, шестицилиндровый двигатель впоследствии установили на культовый спорткар DeLorean DMC-12, который прославился благодаря фильму "Назад в будущее".

Купе Volvo 242 GT 1979 года Фото: Volvo

На выбор предлагали 4-ступенчатую механическую и 3-ступенчатую автоматическую КПП. В 1976 году инжекторные модели получили первый в мире лямбда-зонд, который контролировал уровень кислорода в топливной смеси и позволял улучшить динамические характеристики и снизить расход топлива.

Шестицилиндровый Volvo 264 1980 года Фото: Volvo

С 1979 года на Volvo 240 начали устанавливать турбодизели мощностью до 82 л. с. — в то время они еще были редкостью в сегменте семейных авто. А в 80-х появились версии с бензиновыми турбомоторами, которые развивали до 155 сил.

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Volvo 200 серии сразу стал достаточно успешным и неплохо продавался. Его ценили за практичность и надежность. Производство авто наладили не только в Швеции, но и в Австралии, Бельгии, Канаде, Италии, Малайзии, Таиланде и Индонезии.

Дизельный Volvo 244 1980 года Фото: Volvo

Несмотря на популярность, Volvo 240 и 260 постоянно модернизировали. Появлялись новые опции вроде ABS, подушки безопасности водителя. Предложили новые 5-ступенчатую механику и 4-ступенчатый автомат. А еще появились интересные версии — удлиненный лимузин (одно такое авто есть в Украине) и стильное купе Volvo 262C с дизайном от итальянского ателье Bertone.

Volvo 262C с дизайном от Bertone Фото: Volvo Лимузин Volvo 264 есть и в Украине Фото: Тарас Брязгунов

Как ни странно, семейная модель отличилась и в гонках. В 1985 году Volvo 240 Turbo выиграл кузовной чемпионат Европы ETCC, а через год триумфовал в австралийском чемпионате ATCC.

Volvo 240 Turbo 1984 года Фото: Volvo

Volvo 240 стал настоящим долгожителем и продержался на конвейере 19 лет — до 1993 года. Всего выпустили более 2,8 миллиона этих автомобилей и пока ни одна другая модель шведской марки не стала настолько массовой.

Кстати, 50-летие недавно отпраздновал и один из конкурентов Volvo 200 серии — Citroen CX, который отличается авангардным стилем и нестандартной конструкцией.

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